Защита жителя Дагестана возмущена освобождением силовиков по делу о пытках

14 мая 2020, 04:36

Силовики, обвиняемые в пытках жителя Хасавюртовского района, в очередной раз отпущены судом под домашний арест. Защита намерена добиваться заключения обвиняемых под стражу.

Как писал "Кавказский узел", замначальника уголовного розыска одного из райотделов полиции Дагестана и оперуполномоченный обвинены в пытках жителя Муцалаула Мусы Алиева. Они несколько раз переводились из СИЗО под домашний арест. "Комитет против пыток" и родственники Алиева не просили передавать дело о его пытках силовиками в республиканский отдел Следкома, указали правозащитники.

В октябре 2019 года Муса Алиев обратился к генпрокурору России, требуя взять под контроль расследование его заявления о пытках. По словам Алиева, силовики избивали его, пытаясь получить признательные показания в изнасиловании девочки, а затем стали угрожать его семье. Родные и знакомые Алиева заявляют о его невиновности. Представитель Мусаева Абубакар Янгулбаев настаивает, что для объективности рассмотрения дела его должен рассматривать суд в Махачкале, а не в Хасавюрте.

С января замначальника уголовного розыска одного из райотделов полиции Дагестана и оперуполномоченный содержались в следственном изоляторе, им продлили эту меру пресечения до апреля, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев. "6 апреля без моего участия Советский районный суд Махачкалы решил перевести их под домашний арест. Я обжаловал это решение в Верховный суд Дагестана, и 24 апреля он отменил решение районного суда", - сказал он. 13 мая дело было пересмотрено в Советском районном суде. "И снова судья вынес решение о том, чтобы содержать их под домашним арестом. Несмотря на то, что это решение было отменено в Верховном суде Дагестана", - отметил Янгулбаев.

Правозащитник считает, что это решение "незаконное и необоснованное". "Судья не учел два самых важных обстоятельства - что [...] оказывалось давление на потерпевшего и членов его семьи. Также суд не учел то, что один из обвиняемых, замначальника уголовного розыска, ранее нарушал условия домашнего ареста, и это было установлено. Оказание давления, кстати, тоже было установлено - есть аудиозаписи, на которых потерпевшего просят отказаться от ранее данных показаний против обвиняемых. В постановлении суда об этом не упоминается, хотя я об этом в суде говорил", - сказал Янгулбаев.

"Эти люди обвиняются в тяжком преступлении, и это преступление - должностное. Но они даже не были уволены с рабочего места, просто отстранены. За ними сохраняются полномочия, звания, удостоверения, и они имеют возможность через своих коллег оказывать давление либо влиять на ход расследования", - подчеркнул адвокат. Несмотря на это, обвиняемых "периодически решают оставлять под домашним арестом[...] это не соответствует сложившейся в России судебной практике", - отметил он. Адвокат заявил, что будет обжаловать это решение в Верховном суде Дагестана.

В постановлении суда, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", указано, что судье не были предоставлены "конкретные доказательства" того, что обвиняемые, в случае избрания для них более мягкой меры пресечения, могут оказывать давление на участников процесса и свидетелей. Судья Джалу Джалалов постановил поместить их под домашний арест до 10 июня, следует из постановления.

Сам Алиев находится в СИЗО по обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней. В феврале также были заключены под стражу два двоюродных брата девочки, заявившей об изнасиловании. Родственники заявляют о невиновности задержанных и уверены, что потерпевшая оговаривает их под диктовку сотрудников правоохранительных органов.