Родные Чельдиева призвали полицейских рассказать правду об инциденте на АЗС

13 мая 2020, 00:33

Родственники североосетинского оперного певца Вадима Чельдиева, заподозренного в избиении полицейского, записали видеообращение к силовикам, которые стали очевидцами инцидента на автозаправке. Представители рода Чельдиевых попросили правоохранителей встретиться и рассказать, кто ударил полицейского.

Как писал "Кавказский узел", инициатор несанкционированного митинга 20 апреля во Влаликавказе Вадим Чельдиев был задержан еще до начала акции. Его арестовали на два месяца по делу о применении насилия в отношении представителя власти после потасовки, во время которой получил два удара по лицу один из правоохранителей. Чельдиев утверждает, что потасовка является инсценировкой.

Инцидент произошел 18 апреля на АЗС в селе Алханчурт. По словам правоохранителей, Чельдиев, задержанный в рамках расследования уголовного дела по статье 207.1 о публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, был конвоирован из Санкт-Петербруга. Во время дозаправки он, по словам правоохранителей, нанес два удара кулаком одному из силовиков. Адвокат Батраз Кульчиев заявил, что Чельдиев никого не бил, а телесные повреждения силовику нанес его коллега.

Родственники Чельдиева призвали сотрудников МВД, которые конвоировали Вадима Чельдиева во Владикавказ, собраться в роще Хетага и поговорить о случившемся на автозаправке в селе Алханчурте, говорится в пояснении к видеообращению родных Чельдиева. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале пользователя Soslan Zaseev 11 мая. К 00.20 мск сегодня ролик набрал 42 просмотра.

«От имени старших фамилии обращаемся к представителям уважаемых фамилий (сотрудникам МВД, - прим. «Кавказского узла») […] Если вы осетины, приезжайте […] в святое место (роща Хетага, - Прим. «Кавказского узла»), мы будем ждать вас. Если вы расскажите правду, если подтвердите здесь, что наш брат поднял руку на (полицейского), то мы от имени фамилии и наши старшие извинимся перед вами. А если соврете, то Бог вам судья, а молодежь Осетии – тому свидетели», - перевело 12 мая слова Чельдиевых издание «Основа».

Видеообращение девяти мужчин было записано на осетинском языке. На кадрах видеоролика, который длится полторы минуты, говорит только один из собравшихся.

Согласно древнему преданию, Хетаг против воли своих родственников одним из первых в Осетии принял христианство. Преследуемый разгневанными близкими, обессилевший, он обратился к небесам с просьбой о помощи, и тогда от леса, покрывающего склоны близлежащих гор, отделилась роща и укрыла беглеца. С тех пор это место считается дзуаром (святилищем), оно расположено в Алагирском районе Северной Осетии и называется рощей Хетага.

Пользователи соцсетей поддержали призыв родственников Чельдиева. «Чельдиевы, не оставляйте это дело безнаказанным, справедливость должна быть доказана!» - написал пользователь под ником Frosia Ivanova на канале Soslan Zaseev.

«Разобраться, что есть правда - это нужное дело!» - поддержал другой пользователь ОсАзнание.

«Держитесь, ребята! На вас многим надо равняться», - написала lydmilalitvinnova на странице пользователя pokermonoff в соцсети Instagram, который опубликовал видеообращение 12 мая.

«(Полицейским) ещё жить и жить в городе и в республике. Пусть кто-нибудь помирят их, думаю, в республике найдётся старший, кого они постесняются», - написал aliktt5 в комментариях. Ролик на странице пользователя к 00.20 мск собрал 1151 просмотр.

"Отзовитесь, если у вас еще осталось что-то святое. Вадим очень добрый, отзывчивый всегда помогающий бедному народу», - поддержал призыв Чельдиевых пользователь под ником dzuletta901 в комментариях под видеообращением, опубликованным на странице пользователя fatima.magazin в Instagram. Видеоролик к 00.20 мск сегодня набрал 1120 просмотров.

Вадим Чельдиев также был оштрафован за распространение не соответствующей действительности информации о коронавирусной эпидемии в Италии.

Напомним, что 20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. К 1 мая суды вынесли 64 решения о штрафах и административных арестах участников акции протеста. Также было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ч.1 ст.318 УК РФ) и хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч.2 ст.213 УК РФ), шестеро активистов уже арестованы, им вменяют метание камней в силовиков. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии.

Подробнее о режиме самоизоляции в Северной Осетии и о числе инфицированных в республике можно узнать из обновляемой справки "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".