Ростовчане усомнились в необходимости масочного режима

10 мая 2020, 04:24

Необходимость обязательного ношения медицинских масок в связи с угрозой распространения коронавируса вызвала сомнение опрошенных "Кавказским узлом" жителей Ростова-на-Дону. Многие из них при этом отметили, что стараются надевать маски в магазинах и общественном транспорте.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Ростовской области Василий Голубев 5 мая озвучил план поэтапного снятия ограничений в связи с коронавирусом. При этом одним из условий отмены ограничений он назвал соблюдение "масочного режима и социальное дистанцирование".

9 мая в Ростовской области было зарегистрировано 80 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 1674. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

8 мая правительство Ростовской области внесло изменения в постановление "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

В постановлении, в частности, говорится, что граждан следует обязать "носить лицевые маски либо респираторы [...] при проезде во всех видах транспорта общего пользования межмуниципального, городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси; на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и междугороднего сообщения; при посещении аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, зданий, строений, сооружений, в помещениях которых функционируют организации, чья деятельность не приостановлена [...]; государственных учреждений, органов местного самоуправления [...]; зданий автомобильных и железнодорожных вокзалов, аэропортов; иных общественных мест".

Корреспондент "Кавказского узла" посетил четыре аптечных пункта в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, однако в двух из них медицинских масок в продаже не оказалось. В одной из сетевых аптек одноразовые маски стоят 50 рублей за штуку, многоразовые - сто рублей. При этом фармацевт отметила, что ограничений на продажу нет. В другой аптеке одноразовые маски можно купить по 40 рублей, ограничений на продажу также нет. В одном из сетевых магазинов маски набор из 50 одноразовых масок стоит 1400 рублей.

Опрошенные 9 мая корреспондентом "Кавказского узла" ростовчане высказали различные мнения относительно необходимости носить маски в общественных местах. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только мнения опрошенных горожан.

«Я купила многоразовую маску. Не в аптеке - в аптеках их не было долго. Стараюсь носить. Слышала, что скоро это может стать обязательным. Не согласна (с этим), но, наверно, ещё куплю несколько многоразовых. Надеваю как в транспорте, так и магазинах», - сказала Полина Ковалева.

"Медицинская маска есть, одноразовая. Но где я другую возьму? Стираю с мылом, когда иду в магазин - надеваю обязательно. Другую покупать не хочу, искать по аптекам не хочется, в магазинах они дорогие. Да и денег пока лучше сэкономить", - считает пенсионер Максим Иванович.

"Маску не ношу, не боюсь (заразиться). Считаю, что это должно остаться в рекомендательном статусе. Читал исследования ВОЗ, что маска - это не панацея от вируса. Лучше умоюсь и руки помою лишний раз", - убежден Александр.

"Мне несколько масок купили дети. Стараюсь носить, но забываю часто: в ней неудобно, да и не очень верю в ее эффективность. Если прикажут носить, буду носить, так как денег на штраф у меня нет", - поделилась мнением Дарья Коваленко.

"Мы выходим гулять в основном только возле дома, не надеваем маску. А зачем? Тут людей почти нет. Если вдруг в транспорте общественном поеду - скорее всего, надену. Маски в начале пандемии купить было невозможно, а сейчас вообще далеко от дома отходить нельзя. В итоге в нашей семье бабушка всем нашила из марли", - рассказала молодая мама София.

«Маски не носим, надеваем, только если патруль увидим, а так в сумке лежат. Потому что это все ерунда. Пусть начнут маски раздавать везде, если это так важно. В семье у всех маски есть, но носят по настроению", - сообщили две женщины, которые отказались представиться.

"Мне маска нравится. Я видела в интернете, что в Азии маски давно все носят. Маски медицинские мне не нравятся. Они есть у родителей, а мне купили несколько красивых из ткани, многоразовые. Это стильно. Я везде маску ношу, поэтому, можно сказать, это часть моего образа", - сказала студентка Анастасия.

Ростовской адвокат Лев Дорофеев считает, что власти в очередной раз пытаются "выкрутить" ситуацию в свою пользу.

"С одной стороны, выносимые указы и распоряжения не носят под собой правовых оснований. Более того, данные указы и распоряжения не содержат (или не могут содержать) санкции. Помимо прочего, данные указы и распоряжения не имеют сложившейся практики применения и научных комментариев. Но, с другой стороны, власти пытаются "подогнать" свои распоряжения и указы под уже имеющееся законодательство. В частности, под уже популярную статью 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Исключительно всем рекомендую обжаловать выносимые постановления судов в вышестоящие инстанции” - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам врача Юлии Белозерцевой, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить здоровым людям маску, "только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV".

"Если вы кашляете или чихаете - носите маску. Если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок. Они являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом. При неправильном использовании масок вероятность распространения инфекции возрастает - это значит, что необходимо их менять часто. ВОЗ не говорит о том, что маску нужно носить всем и всегда, поэтому приказы о масочном режиме необоснованы. Следует также отметить, что во всем мире отмечается дефицит медицинских масок (как хирургических, так и масок типа N95). По возможности ими в приоритетном порядке должны обеспечиваться медицинские работники", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать заражения COVID-19, собраны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приводится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".