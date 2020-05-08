Бизнесмены Ставрополья раскритиковали мизерную помощь российского правительства

08 мая 2020, 12:41

Выделяемой из федерального бюджета суммы госпомощи малому и среднему предпринимательству Ставропольского края не хватит всем нуждающимся в ней, заявили опрошенные «Кавказским узлом» бизнесмены. Незначительный объем поддержки региону демонстрирует недоработку органов власти, считают эксперты.

Как сообщал "Кавказский узел" к 8 мая число случаев инфицирования COVID-19 в Ставропольском крае возросло до 943. В тяжелом состоянии остаются 12 пациентов.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ставропольский край получит почти 6,5 миллиона рублей субсидий из резервного фонда Правительства России на поддержку малого и среднего предпринимательства, говорится в постановлении правительства России №1192-р от 30 апреля. Финансовая помощь будет выделена для оказания неотложных мер поддержки в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, говорится в тексте документа.

Субсидия из федерального центра будет предоставлена исключительно субъектам малого и среднего бизнеса, каждый сотрудник которого может претендовать на единовременную выплату в размере одной минимальной заработной платы, то есть 12130 рублей, пояснили корреспонденту «Кавказского узла» в региональном Минэкономразвития.

По словам сотрудника ведомства, существует ряд условий для получения субсидии: компания должна быть занесена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; выплата может быть осуществлена только тем сотрудникам компаний, которые представляют сферы экономики, наиболее пострадавшие от коронавируса – к ним, согласно постановлениям правительства №540, №434 и №479, относятся, к примеру, торговцы легковыми автомобилями и их запчастями, владельцы частных зоопарков, кафе и ресторанов, гостиниц, стоматологий, кинотеатров и прочее.

Кроме того, для получения финансирования предприятие не должно находиться на стадии банкротства, не должно быть принято решение о предстоящем исключении субсидируемого бизнеса из ЕГРЮЛ, по состоянию на 1 марта 2020 года задолженность бизнеса по налогам не может превышать 3 тысяч рублей, уточнили в министерстве.

Форму заявления можно получить в администрациях городов и поселений, туда же форма должна быть подана, пояснили в ведомстве.

Ставропольские предприниматели удивились мизерному объему выделенной госпомощи

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» ставропольские предприниматели, попадающие в категории получателей госпомощи, рассказали, что пока не слышали о мерах поддержки. Услышав о выделяемой сумме, предприниматели выразили сомнение, что финансовой помощи хватит всем нуждающимся в ней.

«Впервые слышу (о мерах поддержки). Условия (получения госпомощи) не кабальные, но и не привлекательные - достаточно много бумажной работы […] Более того, я не очень понимаю, а денег на всех (подающих заявления) хватит?» - задался вопросом владелец одного из ставропольских кафе Игорь.

«Если получается, что деньги получат (примерно) 500 человек (если разделить выделяемые 6,5 миллиона рублей на 12130 рублей, получается, что помощь получит 535 работников малого и среднего бизнеса. – Прим. «Кавказского узла»), то какой смысл подавать (заявление)? И как вообще эти деньги будут раздавать, если заявок будет больше?» - прокомментировал ситуацию владелец ставропольской парикмахерской Сергей.

«Не в курсе (мер господдержки бизнесу). Новость свежая, по телевизору не слышал. Сейчас мой ресторан работает навынос, пришлось уволить двух официантов. Так что я даже не знаю, смогу ли претендовать. И вообще, есть ли смысл?» - заявил ресторатор из Ставрополя Владимир.

Усилия по подготовке документов на госпомощь не сопоставимы с ее объемом

Подобная схема помощи малому и среднему предпринимательству является недееспособной, реальная поддержка предпринимательству оказана не будет, считает координатор Центра гражданских инициатив Северокавказского федерального округа Валерий Ледовской.

«У меня такие новости вызывают истерику […] Я не рекомендую предпринимателям находиться в режиме ожидания помощи от государства […] Вообще 6,5 миллиона рублей на поддержку предпринимателей целого региона - это натуральное издевательство, потому что на обслуживание этой помощи наверняка уйдет больше денег, чем на номинал помощи», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Ледовской.

По его словам, ставропольские предприниматели начали готовить документы для получения субсидий, однако усилия не сопоставимы с объемом помощи.

«По обратной связи от предпринимателей Ставропольского края вижу, что они начали готовить документы на получение финансовой помощи. Но по объему помощи вижу, что эти ожидания и усилия для формирования необходимого комплекта документов будут напрасными», - уточнил эксперт.

Объем поддержки малому и среднему предпринимательству будет крайне незначительным, считает Ледовской. Отказ от реальной поддержки предпринимательства скажется на имидже губернатора - статистика будет работать против краевой власти, уверен Ледовской.

«Люди и так морально устали. Накал эмоций в публикациях в соцсетях нарастает. Когда услышал эту новость про помощь предпринимателям, у меня сначала был истерический смех, который сменился большой печалью […] Надеяться стоит только на себя, на свои финансовые «подушки», адаптироваться к новым условиям», - заключил Ледовской.

Региональный бизнес должен заявить о необходимости большей господдержки

Выделенные федеральным центром средства на поддержку среднего и малого предпринимательства президент ставропольского краевого общественного фонда "Содействие-Юг", конфликтолог Юрий Ефимов назвал «имитацией деятельности».

«Эта сумма ни о чем. Очевидно, ни Кремль, ни региональные власти, в чьих силах способствовать увеличению субсидирования, не вникают в сущность помощи, не понимают, какая реальная помощь нужна», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Ефимов.

По его словам, представителям регионального бизнеса необходимо обратиться к краевой и федеральной власти, заявив о необходимости большей помощи. Также Ефимов отметил аморфность органов власти в регионе.

«Ставропольским властям следовало бы активнее лоббировать свои интересы, а не ждать пока им дадут то, что предлагают. Бить в колокола надо было куда раньше, посылать лоббистов в Москву. В конце концов, есть же и депутаты Госдумы от края. Все это говорит об отсутствии политической жизни в регионе. Это следствие выборов без выбора и, как следствие, отсутствие самостоятельности региональной власти», - заключил конфликтолог.

Незначительная сумма госпомощи - результат недоработки экономического блока правительства в регионе

Ставрополье получит самую маленькую субсидию в СКФО и ЮФО для поддержки малого и среднего предпринимательства, подсчитал ставропольский политолог, журналист, главный редактор издания "Акценты" Антон Чаблин.

Согласно постановлению правительства России, самую большую сумму субсидий из федерального бюджета на неотложную поддержку малого и среднего предпринимательства среди регионов юга России получит Краснодарский край – почти 42,5 миллиона рублей. Практически одинаковую сумму господдержки получат Ростовская и Волгоградская область, а также Северная Осетия и Карачаево-Черкесия – почти по 30 миллионов рублей. Чуть меньше денег выделено в Кабардино-Балкарию (более 25 миллионов рублей), Калмыкию (более 23 миллионов рублей) и Ингушетию – более 21 миллиона рублей. Адыгея получит около 12,8 миллионов рублей субсидий, Дагестан и Астраханская область – более 10 миллионов рублей, Чечня – чуть более 7,3 миллиона. Для бизнеса Ставропольского края из федеральной казны выделена самая наименьшая сумма среди регионов ЮФО и СКФО.

«Край получит даже меньше Чечни, где население, а, разумеется, и предпринимательская активность, куда ниже. В постановлении правительства России речь идет о выделении денег гарантийному фонду, который занимается помощью бизнесу. В этом смысле я бы не стал винить губернатора края, а скорее экономический блок правительства. Ведь вряд ли бы Владимиров (старался) ради нескольких миллионов - не те суммы», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Чаблин.

Краснодарский край, получил более 42 миллионов рублей, однако бизнес-активность в регионах почти одинаковая, считает Чаблин.

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