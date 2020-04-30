Медицинские работники в защитных костюмах. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

30 апреля 2020, 19:03

Ставрополье опередило другие регионы СКФО по числу новых смертей от COVID-19

Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в Ставропольском крае, еще три в Ингушетии и Северной Осетии. Число умерших от коронавируса в Северо-Кавказском федеральном округе с начала пандемии в достигло 62.

Как писал "Кавказский узел", Ингушетия с 21 апреля опережает другие регионы СКФО по числу умерших от коронавируса. К 29 апреля там скончались 20 пациентов, тогда как в целом по федеральному округу - 55.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа, обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и мерах по борьбе с ним говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки число умерших в Ингушетии, по данным Минздрава республики, увеличилось на два и достигло 22. В Ставропольском крае за сутки умерли четыре человека, число смертей выросло до 14. В Северной Осетии число смертей после смерти еще одного зараженного достигло трех, следует из данных на правительственном сайте "Стопкоронавирус". Таким образом, за сутки в СКФО умерли семь человек.

В остальных регионах СКФО, к 10.35 мск 30 апреля, статистика не изменилась. В Дагестане зафиксированы 12 летальных исходов, в Чечне их семь, а в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии - по два, указано на сайте "Стопкоронавирус". Общее число умерших после заражения COVID-19 в СКФО достигло 62.

Отметим, что по абсолютному числу зараженных в федеральном округе лидирует Дагестан, а по числу зараженных на 100 тысяч населения худшей остается ситуация в Ингушетии.

По данным Росстата на 1 января 2020 года, в Дагестане проживает 3,11 млн человек, в Ставропольском крае - 2,8 млн, в Чечне - 1,478 млн человек. В остальных регионах СКФО население меньше миллиона: в Кабардино-Балкарии - 868 тысяч человек, в Северной Осетии - 697 тысяч, в Карачаево-Черкесии - 465 тысяч, а в Ингушетии - 507 тысяч жителей, сообщается на сайте Росстата.

Советы специалистов о том, что предпринять для  предотвращения заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приводятся в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Глава Минздрава Калмыкии оправдал ответственных за закупку аппаратов ИВЛ", "Врач умер от коронавируса на Ставрополье", ""Новая газета" описала борьбу врачей за жизнь больных с коронавирусом".

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