Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 497

28 апреля 2020, 08:07

Общее количество инфицированных COVID-2019 в Грузии увеличилось до 497, на самоизоляции находятся 5107 пациентов, в стационарах – 534, сообщило правительство республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 новых случаев заражения коронавирусом были выявлены в муниципалитете Тетрицкаро в регионе Квемо-Картли Грузии, после чего 26 апреля он был закрыт на карантин.

С 23 марта на жесткий карантин по коронавирусу закрыты Марнеульский и Болнисский районы грузинского региона Квемо Картли. Многие местные жители испытывают недостаток информации об угрозе заражения, поскольку не владеют грузинским языком, рассказывается в материале "На карантине: как выживают азербайджанцы в Грузии".

Количество пациентов, зараженных COVID-2019 в Грузии возросло до 497, на самоизоляции находятся 5107, под наблюдением врачей в больницах – 534, излечились от болезни 156, скончались шестеро, сообщается на правительственном сайте по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Два пациента с коронавирусом находятся в критическом состоянии в Республиканской больнице в Тбилиси, в настоящее время в клинике проходят лечение 67 человек, у 47 из них подтвержден COVID-2019. В Сванетии в регионе Самегрело 16 человек ожидают результатов тестов на коронавирус, восемь из них – врачи, передал 28 апреля грузинский телеканал "Рустави-2".

Ранее власти Грузии приняли план поэтапной отмены режима карантина. В частности, с 27 апреля в стране разрешены поездки на такси и легковых машинах, сняты ограничения на доставку продуктов и интернет-торговлю, на два дня снят запрет на выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".