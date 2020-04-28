Министр здравоохранения Ставрополья на фоне эпидемии коронавируса ушел в отставку

28 апреля 2020, 07:10

Виктор Мажаров, возглавлявший почти 11 лет министерство здравоохранения Ставропольского края, на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции подал в отставку. Обязанности министра возложены на его первого заместителя Юрия Литвинова.

Как информировал "Кавказский узел", к 27 апреля количество зараженных коронавирусом в Ставропольском крае выросло до 453. Семеро инфицированных, по данным губернатора, скончались.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". С 28 марта на Ставрополье приостановлена работа целого ряда предприятий, в том числе салонов красоты, кафе могут работать только на вынос, говорится в размещенного на "Кавказском узле" постановлении губернатора края.

По данным правительства Ставрополья, губернатор Владимир Владимиров 27 апреля во время заседания краевого координационного совета по противодействию распространению коронавируса объявил, что принял отставку Виктора Мажарова.

Мажаров покинул пост министра здравоохранения "по собственной инициативе". Его обязанности возложены на первого заместителя главы краевого Минздрава Юрия Литвинова, сообщается на сайте органов государственной власти Ставрополья.

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в крае не только не улучшилась, но и напротив, продолжает увеличиваться число случаев смерти пациентов с этой инфекцией, которых к 27 апреля уже насчитывалось семь человек, написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram.

Причиной отставки Мажарова названо ухудшение состояние здоровья. Однако увольнению министра предшествовала критика в адрес региона на совещании в правительстве России, когда Ставрополье было названо в числе субъектов Федерации, где борьба с коронавирусом ведется недостаточно эффективно в связи с проблемами в подготовке коечного фонда с кислородной поддержкой, отмечает "Коммерсант".

Мажаров был назначен на пост министра здравоохранения Ставрополья 25 мая 2009 года, а затем 15 ноября 2013 года был переназначен на этот пост, уточняет РБК.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".