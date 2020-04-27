Автомобили скорой помощи и сотрудники полиции возле дома семьи Торосян. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".

27 апреля 2020, 03:07

Семья из 11 человек принудительно госпитализирована в Сочи из-за коронавируса

Семья Торосян пожаловалась на принудительную госпитализацию после того, как у двух старших членов семьи был диагностирован коронавирус. Иск к Торосянам подал главный санитарный врач Сочи. Адвокаты заявили о нарушении прав членов семьи, в том числе шестерых детей.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля врачи и полиция потребовали через суд доставить в больнице две сочинские семьи с пятью детьми, у которых подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией после контакта с заболевшими родственниками.

Сообщение от сочинской семьи Торосян о том, что их хотят принудительно поместить в больницу после проведения тестов на коронавирус, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 26 апреля. "У некоторых членов семьи вообще не брали анализы, а просто прислали скорую и сказали, что надо забрать всех, потому что якобы у всех положительный тест. Как такое может быть без анализов?" - задаются вопросом авторы сообщения.

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26 апреля силовики и врачи принудительно доставили семью Торосян из частного домовладения в Адлере во Вторую инфекционную больницу Сочи. 27 апреля семья была размещена в трех боксах шестого отделения больницы, у них взяли анализы на коронавирус. Два самых старших члена семьи Торосян были госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус тремя днями ранее.

Кристина Торосян по телефону из больницу рассказала корреспонденту "Кавказского узла" подробности инцидента. "Прадедушка моих троих детей, 80-летний Арут Торосян был 12 апреля госпитализирован в больницу № 4 в Сочи, где ему была сделана операция на сердце. Но после операции у прадедушки начались осложнения. Как нам сообщили, началась пневмония, и его вторично госпитализировали с подозрением на коронавирус, но уже в инфекционную больницу. Здесь он попал в реанимацию. На третьи сутки после его госпитализации, приблизительно 22 апреля, приехали и госпитализировали прабабушку моих детей 78-летнюю Азадуги Торосян", - сообщила, в частности, она.

По словам Торосян, примерно с 23 апреля у семьи стали требовать "отдать детей добровольно для госпитализации, в обратном случае угрожали принудительным изъятием".

"Дети, естественно, плакали, боялись, прятались, просили их не отдавать чужим людям, когда поняли, что за ними пришли. Возле нашего дома круглосуточно дежурили две скорые и два экипажа полиции. Нам предлагали добровольно проехать с ними в больницу с детьми. Мы не возражали и единственное, о чем спрашивали - предъявить основания и показать анализы, что больны мы и наши дети. Но у силовиков и медиков не было ни того, ни другого", - рассказала Торосян.

По ее словам, в больницу они опасались ехать по двум причинам - боялись заразиться и заразить своих детей.

"Мы позволили им дома взять тесты у членов семьи. Их взяли выборочно. К примеру, у меня биоматериал на анализ не брали, но позже выяснилось, что якобы у меня положительная реакция на коронавирус. Как такое возможно?" - задается она вопросом.

По словам Торосян, ее госпитализировали с двумя детьми, тогда как третий ребенок, еще младенец, остался на попечении ее мужа Андрея Торосяна и его матери Сусанны, которые не были госпитализированы.

Родственница Кристина Диана Торосян рассказала по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что с двумя детьми она была госпитализирована и находится в изолированном боксе №10. Она также отметила, что их госпитализировали из-за дедушки Арута Торосяна, который лечился от сердечной недостаточности, а потом был госпитализирован с диагнозом "коронавирус".

"Мы не были за границей и не контактировали ни с дедушкой, ни с бабушкой. Они живут отдельной семьей в своем доме более чем в ста метрах от нас", - рассказала Диана Торосян.

Артур Торосян сообщил по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что находится в больнице по решению суда вместе с женой Рубиной Атагян и двумя детьми. Третий их ребенок, старший находился временно у матери жены в Лазаревском районе, поэтому его не госпитализировали.

Торосян заявил, что никто из его близких самоизоляцию не нарушал. "Сегодня (27 апреля) взяли анализы и сказали ждать результатов в течение трех суток. Если мы опять не получим на руки анализы, то тогда будет обращаться с жалобами во все инстанции", - заявил он.

Жена Артура Торосяна Рубина Атагян считает, что их госпитализировали незаконно. "Мы просто лежим в палате и нас никто не лечит, так как никто не знает, с каким заболеванием мы поступили, и больны ли мы вообще. Врач осмотрела детей и нас с супругом и не нашла никаких симптомов коронавируса", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла" по телефону.

Госпитализация членов семьи Торосян была проведена по решению суда

Руководитель пресс-службы администрации Сочи Микаэль Нерсесян, который сослался на оперативный штаб по коронавирусу Краснодарского края, рассказал, почему были госпитализированы члены семьи Торосян. Он также отметил, что у старших членов семьи был диагностирован коронавирус, и они были госпитализированы.

"В процессе отработки круга контактов зараженных были взяты анализы у их родственников. Коронавирусная инфекция была выявлена у пятерых детей из двух семей. В соответствии с установленным порядком 24 апреля в оперативный отдел станции скорой медицинской помощи Сочи от территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Краснодарском крае поступило постановление на эвакуацию детей в инфекционную больницу №2 в сопровождении матерей. Родители были уведомлены о необходимости госпитализации сотрудниками Роспотребнадзора", - сообщил он.

По его словам, в тот же день на один из адресов бригада скорой помощи поехала "с копией постановления об эвакуации двух детей в сопровождении матери". "По приезду медиков мать отказалась от эвакуации. На адрес вызова был вызван наряд полиции. Женщина в грубой форме отказалась впускать бригаду и полицию в частное домовладение", - сообщил Нерсесян.

По его словам, в тот день и по второму адресу направилась бригада скорой помощи, но уже в сопровождении наряда полиции.

"Отец семейства сообщил, что дети в сопровождении матери отправились на прогулку в неизвестном направлении, на телефонные звонки женщина не отвечала. Пускать в частное домовладение сотрудников полиции и медиков мужчина отказался. Об этом были поставлены в известность главный врач медучреждения, руководство УВД Сочи, прокурор Адлерского района и Роспотребнадзор", - рассказал руководитель пресс-службы,

По словам Нерсесяна, сотрудники скорой помощи еще некоторое время находились на адресах вызовов в защитных костюмах, но "эвакуация не состоялась, бригады были отозваны".

"25 апреля поступили постановления и результаты положительных анализов на COVID-19 родителей детей. Однако все заболевшие категорически отказались от эвакуации, не реагировали на предупреждения, не отвечали на телефонные звонки. В связи с тем, что заболевшие представляют угрозу жизни и здоровью окружающих, их госпитализация была проведена по решению суда", - пояснил он.

По данным на 26 апреля, в Краснодарском крае зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 780. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В иске главного санитарного врача Сочи Владимира Оробея "о госпитализации гражданина в недобровольном порядке" (копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла"), говорится, в частности, что "в адрес территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе- курорте Сочи из Сочинского противочумного отделения ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция" поступило информационное письмо, согласно которому при исследовании проб получен предварительный положительный результат по обнаружению РНК коронавируса SARS cov-2".

Главный санитарный врач потребовал 25 апреля принудительно госпитализировать одиннадцать членов семьи Торосян, и суд данную просьбу чиновника в тот же день удовлетворил. Сотрудника суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" эту информацию.

Адвокат Адвокатской палаты Краснодарского края Александр Якимович высказался против принудительной госпитализации по подозрению на инфицирование коронавирусом и назвал решение суда "заведомо неправосудным".

"Ключевым словом в любой госпитализации является болезнь. Нельзя просто госпитализировать человека, чтобы он принудительно проживал в больнице без лечения. Больница в случае коронавируса является самым опасным местом для пребывания там как для больных и здоровых граждан, так и для врачей. Поэтому, если нет подтвержденного анализа и нет лечения от коронавируса, то о какой вообще принудительной госпитализации может идти речь", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в иске главного санитарного врача "нет ни одной ссылки на конкретный закон, который бы позволял принудительно госпитализировать людей, которые ничего не нарушили и которые не являются больными и пациентами больницы, куда их принудительно поместили с риском заразиться, если окажется, что они здоровы".

Аналогичного мнения придерживается адвокат Сергей Костюк. Он рекомендовал обжаловать решение суда.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Дагестан остался лидером в СКФО по числу новых случаев коронавируса", "Волгоградцы раскритиковали планы властей по введению цифровых пропусков", "Число зараженных в Кабардино-Балкарии превысило 200 человек".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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