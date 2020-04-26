Дагестан остался лидером в СКФО по числу новых случаев коронавируса

26 апреля 2020, 15:00

Число зараженных COVID-19 на Северном Кавказе выросло за сутки на 311 и достигло 3139. Почти треть новых случаев заражения зарегистрирована в Дагестане, где число пациентов с коронавирусом увеличилось до 827.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля в СКФО были зафиксированы 352 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Дагестан, где число зараженных выросло на 157 и достигло 724, остался лидером на Северном Кавказе по этим показателям. Всего в СКФО насчитывалось 2828 заболевших.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным Роспотребнадзора на 12.15 мск, новые случаи заражения вирусом зарегистрированы за сутки во всех семи регионах Северного Кавказа. Больше всего случаев (103) выявлено в Дагестане. В Северной Осетии тесты на коронавирус подтвердились у 43 пациентов, в Карачаево-Черкесии – у 42, в Ингушетии – у 37, на Ставрополье – у 36, в Кабардино-Балкарии – у 28, а в Чечне – у 22 человек, следует из информации на сайте ведомства.

Дагестан по данным на 12.00 мск остается среди регионов СКФО лидером и по общему числу инфицированных, в республике зарегистрировано 827 случаев заражения. В Ингушетии общее число зараженных выросло до 552, на Ставрополье – до 421, в Чечне – до 409, в Северной Осетии – до 348, в Кабардино-Балкарии – до 300, в Карачаево-Черкесии – до 282, информирует правительственный сайт "Стопкоронавирус.рф". Таким образом, общее число зараженных на Северном Кавказе достигло 3139, увеличившись за сутки на 311.

Напомним, что согласно результатам переписи населения 2010 года, в Дагестане проживали 2,91 млн человек, в Ставропольском крае - 2,78 млн, в Чечне - 1,27 млн человек. В остальных регионах СКФО население не превышало миллиона человек: в Кабардино-Балкарии жили 860 тысяч человек, в Северной Осетии - 713 тысяч, в Карачаево-Черкесии - 478 тысяч, а в Ингушетии - 412 тысяч жителей, следует из информации на сайте "Всероссийская перепись населения-2010".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом" в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".