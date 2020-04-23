Госпитализация. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

23 апреля 2020, 13:24

Два пациента с коронавирусом умерли в СКФО за сутки

За минувшие сутки скончались зараженные COVID-19 житель Ставропольского края и пациент в Чечне. Общее число умерших в регионах Северного Кавказа достигло 38.

Как писал "Кавказский узел", с 21 апреля по числу умерших от коронавируса в СКФО лидирует Ингушетия. 22 апреля там скончался тринадцатый пациент. Сегодня власти сообщили о смерти зараженного на Ставрополье и шестого зараженного в Чечне, где скончался 62-летний мужчина с хроническими заболеваниями.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, с указанием числа зараженных и умерших на юге России и Южном Кавказе.

По состоянию на 10.35 мск 23 апреля, в Ингушетии по-прежнему 13 умерших от COVID-19, в Дагестане - 11. В Чечне их шесть, в Ставропольском крае - пять. В Северной Осетии скончались двое, в Кабардино-Балкарии - один пациент. Не зафиксированы летальные исходы только в одном регионе Северо-Кавказского федерального округа - Карачаево-Черкесии, следует из данных, размещенных на сайте "Стопкоронавирус".

Как избежать заражения коронавирусом, и как не заразить других, говорится в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Информация о мерах, принимаемых в разных регионах для противодействия коронавирусу, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Примечание:

"Число зараженных в Кабардино-Балкарии превысило 200 человек", "Количество пациентов с COVID-2019 в Северной Осетии увеличилось до 275", "Дагестанские активисты собрали 60 тысяч на средства защиты для врачей".

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