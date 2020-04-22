Жители города. Ереван, апрель 2020 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

22 апреля 2020, 16:21

72 новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Армении

Число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 достигло 1473, сообщил Минздрав Армении.

Как информировал "Кавказский узел", к 21 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 1401. Умерли 24 пациента, выздоровели 609 человек.

К 11.00 (10.00 мск) 22 апреля число заражений коронавирусом увеличилось на 72 и составило 1473, сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении на своем сайте.

По данным центра, 24 пациента выписались из больницы, всего выздоровели 633 человека. "С учетом 24 летальных исходов, фактическое число больных составляет 816 человек. Проведено 14 966 тестирований", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение центра.

В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение, оно продлено до 14 мая. Чтобы пройти в аптеку или магазин, нужно подавать письменное объяснение. Ограничения на работу транспорта сохранятся минимум до конца апреля, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Число зараженных COVID-19 в Азербайджане превысило полторы тысячи", "Фермеры Марнеульского района потребовали ослабить карантин", "Число умерших от коронавируса на Ставрополье возросло до четырех".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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