Православные в Дагестане согласились праздновать дома Пасху из-за коронавируса

18 апреля 2020, 19:45

На праздничные службы в честь Пасхи прихожане допущены не будут, сообщили в православных храмах Дагестана. Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» верующие заявили, что будут смотреть праздничное богослужение по телевизору.

Как писал «Кавказский узел», в регионах СКФО из-за пандемии ограничено проведение религиозных обрядов. В частности архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам призвал православных Чечни, Дагестана и Ингушетии не посещать церкви на Пасху из-за коронавируса. В Дагестане до конца апреля посещение кладбищ возможно только в связи с похоронами, а доступ людей на богослужения запрещается, постановил главный санитарный врач республики.

К сегодняшнему дню общее число инфицированных коронавирусом в Дагестане составило 257, умерли 9 человек. С 1 апреля в республике объявлен режим самоизоляции, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информацию о количестве зараженных в регионах на юге России можно узнать из интерактивной карты, расположенной на главной странице «Кавказского узла».

На праздничную службу прихожане допущены не будут

В Свято-успенском соборе Махачкалы рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что храм не работает, и на праздничную службу прихожане допущены не будут.

Однако будет проведена прямая трансляция с праздничной службы, пояснили в храме. «Для прихожан он закрыт. Служба идет, но только не для прихожан. На службе [будет] только священство», - отметил представитель собора.

Онлайн-формат ведения служб является вынужденной мерой для православной церкви в условиях распространения коронавируса, и после снятия ограничения верующие регионов юга России вернутся к традиционным обрядам, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки. При этом новый формат празднования Пасхи может заинтересовать тех, кто ранее не посещал богослужения, и впоследствии станет стимулом лично на них присутствовать, предположили они.

Настоятель храма Георгия Победоносца в Кизляре отец Павел рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что подготовка к праздничным мероприятиям идет, однако прихожане допущены в церковь не будут.

«Мы к празднику готовимся. Службу готовим, но людей призвали, чтобы оставались дома и не приходили. В принципе все прихожане услышали, поняли и останутся дома»,- сообщил отец Павел. На праздничном богослужении планируется присутствие только священства, которое и будет проводить праздничную литургию, пояснил он.

Оценка такого решения прихожан была различной, пояснил священник. «Кто-то понял, кто-то скорбно воспринял, но со смирением»,- пояснил отец Павел.

По его словам, в приходе стабильное количество прихожан и община православных в городе не уменьшается. Отец Павел отметил, что происходит естественная смена поколений - пожилые умирают, а новорожденные дети, которые впоследствии становятся прихожанами церкви, крестятся. «Примерно держится в одной позиции в плане количества людей, и не уменьшается»,- пояснил отец Павел.

Во время празднования Масленицы 18 февраля 2018 года мужчина расстрелял прихожан православного храма в Кизляре. Четыре женщины погибли на месте, еще одна умерла в больнице. Два силовика и две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавший был убит. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". После этого пасхальная служба в Кизляре прошла под усиленной охраной.

Верующие будут смотреть праздничное богослужение по телевизору

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» православные заявили, что намерены воздержаться от посещения церкви в Пасху.

Так, житель Махачкалы по имени Михаил рассказал, что является крещенным православным и посещает Успенский собор столицы Дагестана во время крупных православных праздников, в том числе и на Пасху. Однако в этом году верующий воздержится от посещения церкви, так как есть риск распространения коронавируса.

«Пока мы там [в церкви] будем, мы или заболеем, или массово заразим кого либо»,- пояснил он.

Жительница Махачкалы Лариса также из-за коронавируса не пойдет в церковь, хотя и посещает ее каждую Пасху. «В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, в связи с коронавирусом сидим дома»,- пояснила она. Верующая отметила, что намерена молиться дома, а также смотреть прямую трансляцию пасхальной службы по телевидению.

Жительница Махачкалы Ангелина рассказала, что намерена провести Пасху дома и воздержаться от посещения Свято-успенского собора в Махачкале.

«Обычно мы посещаем храм на Пасху и участвуем в богослужениях»,- отметила женщина. Она рассказала о предупреждении о том, что для прихожан праздничное богослужение будет закрыто, и на мероприятиях в церкви будут присутствовать только духовные лица, которые проведут праздничную службу.

«В этом году мы все остаемся дома по благословению нашего архиепископа Варлаама. Будем отмечать дома»,- сообщила женщина. Верующая также отметила, что намерена вместе с семьей смотреть по центральному телевидению праздничное богослужение.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".