Жители Нальчика нарушают режим самоизоляции

15 апреля 2020, 17:44

На улицах Нальчика сегодня много людей, несмотря на призывы властей не покидать свои квартиры в связи с опасностью распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют опрошенные "Кавказским узлом" горожане и сервис Яндекса "Индекс самоизоляции".

Как писал "Кавказский узел", 21 марта власти Кабардино-Балкарии объявили о первых двух случаях заражения коронавирусом. К 13 апреля общее число инфицированных достигло 50. В крайне тяжелом состоянии находятся трое зараженных коронавирусом, сообщили сегодня в республиканском Минздраве.

С 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки, работали только продуктовые магазины и аптеки. С 14 по 19 апреля приостановлена работа станций техобслуживания, магазинов автозапчастей, автомоек и парикмахерских. Еще 31 марта глава региона Казбек Коков издал указ об обязательной самоизоляции пожилых людей и других местных жителей из группы риска, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Нальчане ходят по улицам без масок

Сегодня по улицам Нальчика стал ездить автомобиль с громкоговорителем, который призывает жителей не покидать свои дома в связи с опасностью распространения коронавируса, но многие жители Нальчика не соблюдают меры предосторожности и не самоизолировались.

Так, сегодня корреспондент "Кавказского узла" в одном из городских супермаркетов лично наблюдала пожилых людей без каких-либо средств защиты. Без маски и перчаток сидела за кассой также одна из работниц магазина. На вопрос, почему она без маски, продавец ответила, что маски нужны больным, а здоровым они ни к чему. "И вообще я во все это не верю", - сказала женщина.

Также, как заметила корреспондент "Кавказского узла", в этом же супермаркете покупателям не предлагают продезинфицировать руки перед входом, как это делается в некоторых других магазинах, и неизвестно, дезинфицируют ли ручки корзин, которыми пользуются покупатели. Площадь внутри магазина небольшая, выдержать дистанцию в 1 -1,5 метра нет технической возможности.

О большом количестве людей на улицах Нальчика рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница города Людмила К., которая сегодня ездила в одну из организаций, чтобы оплатить счет за вывоз мусора.

"Встретила немало людей без масок, даже подростков. В самой [организации] операторы, принимающие оплату, также были кто в чем – кто в маске, кто без маски. Правда, сидели на расстоянии двух метров друг от друга", – рассказала Людмила.

Волонтер Кантемир Т., который выехал в город по делам, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что также встретил много людей на улице.

"Людей на улицах много. Кто в маске, кто без. Почти как обычно. При этом большинство магазинов закрыто", - отметил он.

О том, что жители Нальчика не соблюдают режим самоизоляции, свидетельствуют и данные поисковой системы "Яндекс", которая рассчитывает индекс самоизоляции. Согласно данным на 17.30 мск 14 апреля, этот показатель для Нальчика составляет 2,4, что означает, что "на улице очень много людей".

Самоизоляция – одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса, отмечается в сообщении на странице Яндекса "Индекс самоизоляции". "Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, – это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться", – сказано в этом сообщении.

Власти Нальчика рапортовали о проводимой дезинфекции в городе

Как сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" председатель одного из ТСЖ Нальчика, администрация города разослала предписание о проведении дезинфекции многоквартирных домов за счет ТСЖ.

"Я посчитал, что мне на двухподъездный 12-этажный дом для проведения дезинфекцции нужно потратить около 18 тысяч рублей, чтобы один раз обработать лестничные клетки, общие балконы и лифты. Но у ТСЖ нет денег. Мы и так еле концы с концами сводим. Кроме того, одного раза же, наверное, будет недостаточно. Через какое-то время санобработку надо будет повторить. И где брать средства? Многие жители дома остались без работы, они и так еле сводят концы с концами. Кроме того, я слышал, что в Нальчике есть многоквартирные дома, и их немало, которые не входят ни в управляющие компании, ни в ТСЖ, а им как быть в этой ситуации?" – рассказал председатель ТСЖ.

Отметим, что на пресс-конференции представителей местных властей 14 апреля мэр Нальчика Таймураз Ахохов рассказал, что в городе проводится дезинфекции школ, детских садов, автобусных остановок, муниципального и частного транспорта.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Кабардино-Балкарии, на 15 апреля в КБР протестированы 5913 человек. Число инфицированных не изменилось и составляет 50. В госпитале находятся 27 человек.

За минувшие сутки госпитализированы семь человек с подозрением на COVID-19, один из них – по решению суда. В реанимации находятся шесть человек. За сутки выписаны пятеро, один из них переведен на самоизоляцию, так как переносит заболевание в легкой форме, у одного вирус не подтвердился, трое выздоровели. Всего с начала распространения COVID-19 на территории КБР выздоровели шесть человек. 38 человек с подтвержденным статусом COVID-19 проходят лечение дома, так как болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме, в их числе восемь детей. В самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 1199 человек, имевших контакты с зараженными, передает со ссылкой на информацию оперштаба корреспондент "Кавказского узла".

Из 50 инфицированных коронавирусом в республике 19 человек, которые старше 65 лет. Заболевшие накануне посещали Саудовскую Аравию, ОАЭ, США, Краснодар, Санкт-Петербург. 23 заболевших приехали из Москвы. Одна из них заразила свою мать, которая находится в тяжелом состоянии. Эта информация была озвучена 14 апреля на пресс-конференции представителей местных властей.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".