Новые ограничения для авиапассажиров из Москвы введены в Чечне

15 апреля 2020, 07:34

Московский аэропорт Внуково по указанию чеченских властей запретил доступ на борт воздушного судна авиакомпании Utair пассажиров без справки о прохождении теста на коронавирус. Иное сообщение с регионом прекращено на время объявленного властями Чечни карантина, сообщили в постпредстве республики в Москве.

Как писал "Кавказский узел", с 27 марта грозненский аэропорт ввел ограничения для пассажиров из других регионов. С 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры из-за распространения вируса. Въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. Система выдачи пропусков работает плохо и не учитывает потребности людей, пожаловались жители республики.

Первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта. По данным Роспотребнадзора, число зараженных на 14 апреля в республике достигло 64, 15 человек выздоровели, пятеро умерли. С 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры из-за распространения вируса, въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Для прекращения распространения новой коронавирусной инфекции власти Чечни приняли решение о недопущении на борт воздушного судна по маршруту Москва - Грозный лиц, не прошедших лабораторные исследования на предмет наличия инфекции, говорится в сообщении на сайте аэропорта Грозного "Вайнахавиа".

Сообщение было размещено 7 апреля, в нем сказано, что уже с 11 апреля без такой справки пассажиры на борт самолета не допускаются, даже при наличии заранее купленного билета.

"С 11 апреля на рейсы Москва - Грозный будут допущены только пассажиры со справкой об отрицательном результате на COVID-19... При этом всем пассажирам необходимо быть в защитных масках... Даже при наличии билетов пассажиры без справки об отсутствии COVID-19 допущены к посадке не будут", - говорится в сообщении на сайте полномочного представителя главы Чечни в Москве.

Прием биоматериала для исследования на наличие коронавируса осуществляется в лаборатории "Медси", которая расположена в гостинице "Советская" рядом с метро Динамо, по адресу Ленинградское шоссе, дом 32. Запись производится представителями постпредства, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель постпредства Чечни в Москве.

На момент звонка 14 апреля в 15.00 свободная запись была лишь на пятницу.

"Сдается по назначенному времени, в эту же ночь на электронку отправляют результат. Если справка есть, то [пассажира] впустят [в Грозный]. На карантин в любом случае посадят, даже если вы транзитный", - сообщила представитель постпредства.

Никаких иных способов попасть в настоящее время в Чеченскую Республику, даже при наличии справки, кроме авиасообщения, нет, сообщила сотрудница постпредства Чечни в Москве.

Обратный рейс из Грозного в Москву разрешен без наличия справки, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница диспетчерской аэропорта Грозный "Вайнахавиа".

"В Москву можно улететь [без справки], но из Москвы - нельзя. Прежде чем купить билет, пассажиры обязательно должны получить справку, сдать анализ, что у них нет коронавируса. В YouTube есть выступление Адама Делимханова и министра здравоохранения, они сообщают, где возможно быстро сдать анализы. Без этого пассажиров не впустят даже в самолет в Москве. Не будут допускаться на борт в том числе и транзитные пассажиры, если у них не будет справки. С 11 апреля уже без справки никто не прилетал. Разницы нет, все пассажиры, которые летят в Грозный из любого аэропорта, должны иметь при себе такую справку", - сообщила диспетчер.

Директор аэропорта Грозный Альви Шахгиреев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что каждый пассажир, который собирается прилететь в республику, должен иметь при себе справку, что он прошел тестирование и имеет отрицательный результат на наличие коронавируса.

По прибытию в Грозный пассажиры попадают в руки врачей, которые в специально отведенном помещении, где установлены кварцевые лампы, проводят первичный осмотр пассажиров, измеряют температуру и проводят анкетирование, рассказал Альви Шахгиреев.

Директор аэропорта также заметил, что не все прибывшие являются жителями Чеченской Республики. "По долгу службы прилетают военнослужащие, командировочные. Из-за того, что мы сейчас находимся в сложных условиях эпидемии, жизнь не останавливается", - сказал он.

Информацию о распоряжении властей Чечни не допускать на борт лиц, не имеющих на руках отрицательных результатов теста на коронавирус, подтвердили и в справочной аэропорта Внуково. "Да, на борт сажают только при предоставлении справки на коронавирус, это решение местных властей в Чечне", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник справочной аэропорта.

На вопрос, является ли это общим правилом, принятым Росавиацией, в аэропорту ответили, что эти ограничения распространяются лишь на рейс Москва - Грозный по решению региональных властей.

В республиканском Минтрансе сотрудники не смогли ответить корреспонденту "Кавказского узла" на вопрос, есть ли иные способы попасть в Грозный, кроме авиасообщения, предложив связаться с оперативным штабом, телефон которого в течение дня был недоступен.

Авиасообщение со столицей России происходит два раза в неделю, по вторникам и субботам. Маршрут обслуживают авиакомпании "Руслайн" и "Ютейр", совместный полет осуществляется на борту авиакомпании "Ютейр".

Связаться с пассажирами, прилетевшими в Грозный после введения новых правил, корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Ранее чеченский адвокат Саид-Магомед Чапанов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что по прилету в Грозный пассажиров встречают представители Роспотребнадзора, полиции, ОМОН, медработники, которые проводят визуальный осмотр и знакомят пассажиров с инструкцией по карантину.

"На прилете в Грозном нас провели через другой зал, уже все службы встречали, полиция, санэпидстанция, врачи, ОМОН, все доброжелательно, корректно. Да, есть некоторые неудобства, но это проблема мирового масштаба, все с пониманием к этому относятся. На месте проводят визуальный осмотр, измеряют температуру. Подписываешь документы [об ответственности за нарушение самоизоляции], мне дали памятку, разъяснили, как себя вести при подозрении на симптомы", - рассказал 27 марта Чапанов.

Тележурналистка Хава Денизова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что прилетела в Грозный 3 апреля.

"Тогда еще не нужно было проходить тестирование на коронавирус и получать справку. Билет на самолет "Аэрофлота" я купила заранее. Вылетали из аэропорта Шереметьево, в салоне, как я заметила, не было пустых кресел. Когда прилетели в Грозный, нас осмотрели врачи, измерили всем температуру, записали паспортные данные. А когда мы покинули территорию аэропорта, нас, прибывших этим рейсом, сотрудники силовых структур тут же рассортировали по районам: Заводской, Октябрьский, Старопромысловский, Ленинский. Ну, и также жителей сельских районов. Всех рассадили по маршруткам, в каждой вместе с нами ехал сопровождающий", - рассказала девушка.

Когда маршрутка остановилась у подъезда ее дома, то сопровождающий вместе с Хавой поднялся на этаж, подождал, пока она откроет дверь и войдет в квартиру. "Он меня предупредил, что с этого момента я нахожусь на самоизоляции, и что ко мне сейчас придет участковый. И правда, через час пришел участковый врач, Ахмед, дал мне список телефонов, по которым я могу заказать продукты. Посоветовал при первых признаках недомогания обращаться к нему и дал контактные телефоны ", - сказала Хава Денизова.

Как оказалось, в этом самолете летела девушка, которая на второй день после прибытия в Грозный почувствовала себя плохо, и ее тест на коронавирус дал положительный результат.

"Ко мне приехали лаборанты в этих спецкостюмах, взяли у меня мазки из горла и носа, и кровь из вены. На дверь моей квартиры прикрепили лист бумаги, на котором было сказано, что я была к контакте с больной коронавирусом и нахожусь на карантине. А возле моего подъезда с того самого момента стоит машина и дежурные, которые меняются, следят за тем, чтобы меня никто не посещал, кроме врача и курьера, который привозит продукты. Со своими родными я не виделась, как приехала с третьего апреля, общаюсь только по телефону и скайпу. Это и к лучшему, так я спокойна за их здоровье, особенно учитывая возраст моих родителей", - сказала Хава Денизова. По ее словам, карантин для нее скоро заканчивается, но она все равно будет находиться на самоизоляции. "Единственное послабление - я получу пропуск, чтобы сама могла покупать в соседнем магазине продукты", - пояснила девушка.

Она также сказала, что вместе с ней из Москвы 3 апреля хотела вылететь ее знакомая, но вынуждена была отказаться. "Я билет купила заранее, за шесть тысяч рублей, а моя знакомая бросилась покупать билет, когда появилась информация, что самолеты в Грозный летать не будут", - рассказала Хава Денизова. Но стоимость билетов в Грозный сильно возросла - до 30 тысяч рублей, и женщина вынуждена была остаться в Москве. "Почему федеральные антимонопольные службы позволяют авиакомпаниям, пользуясь ситуацией, так поднимать цены на билеты? А если срочно нужно лететь тяжело больному человеку, ему что делать?" - возмутилась девушка.

Выходец из Чечни Лема рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что несколько лет работал в Москве и Подмосковье на стройках, а прописан в Веденском районе, где у него живут престарелые родители и старший брат, перенесший два инфаркта. Сейчас работы на строительных объектах приостановлены. Лема снимает квартиру в Реутово и в эти дни соблюдает режим самоизоляции. "Если соберусь поехать домой, то обязательно пройду тестирование и со справкой пойду покупать билет. Но я должен знать, что и все те, кто находится со мной в салоне самолета, тоже имеют такие справки, вплоть до членов экипажа. Вон, как в Сингапуре – всех проверяют. Я думаю, что это мера вынужденная, но необходимая, а то мы так и будем сидеть в карантине неизвестно сколько", - считает он.

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