Состояние 37 зараженных в Азербайджане названо тяжелым

08 апреля 2020, 23:24

47 инфицированных коронавирусом в Азербайджане находятся в состоянии средней тяжести, 37 - в тяжелом. Всего в больницах особого режима остается 751 человек.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля в Азербайджане был зафиксирован восьмой случай смерти от коронавируса и выявлены 76 новых больных. Общее число инфицированных в стране составило 717, а сегодня возросло до 822.

Состояние 37 инфицированных коронавирусом в Азербайджане остается тяжелым. Более 20 из них помещены в открывшееся 27 марта медицинское учреждение "Новая клиника" (Yeni klinika), сообщил сегодня председатель правления Объединенного управления территориальными подразделениями (ОУТМП) Азербайджана Рамин Байрамлы на брифинге оперативного штаба при кабинете министров, который транслировался странице Real TV в Facebook.

По словам Байрамлы, состояние 47 человек характеризуется как средней тяжести. В больницах особого режима находится 751 пациент. Всего же были инфицированы 822 человека, из них 63 выздоровели, восемь скончались.

Байрамлы отметил, что состояние многих больных ухудшилось из-за позднего обращения к врачам.

"В последнее время было получено 1700-1800 симптоматических обращений, 80-90 процентов из них связано с другими респираторными заболеваниями. Но важно быстро выявлять больных коронавирусом. Когда к нам обращаются с опозданием, нам приходится назначать более тяжелое лечение. Вирус очень быстро заражает легкие. Если у этих лиц есть другие заболевания и они пожилые люди, то их состояние ухудшается. В то же время они должны быстрее сообщать о заболевании, чтобы уберечь от заражения членов своей семьи", - подчеркнул Байрамлы, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Он отметил, что ежесуточно проводятся три-четыре тысячи тестов, в ближайшие дни эта цифра увеличится до пяти тысяч. Всего проведено более 53 тысяч тестов, сказал Байрамлы.

Руководитель ОУТМП также сообщил, что среди пациентов, инфицированных COVID-19, есть и двухлетние дети, и люди в возрасте 90 лет.

"У нас был инфицированный в возрасте 84 лет, который смог побороть болезнь и вылечиться", - заявил Байрамлы.

Он сказал, что среди инфицированных есть также медицинские работники, не уточнив их число.

Для больных выделены 22 больницы. "Аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования пока достаточно. Если число пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких, увеличится, то ситуация ухудшится. Потому что практика показывает, что такие пациенты умирают чаще. Чтобы не было тяжелых случаев, необходимо строго соблюдать правила карантинного режима", - отметил Байрамлы.

105 новых случаев инфицирования за сутки Байрамлы объяснил несоблюдением гражданами правил карантина.

"Из-за того, что в течение прошлой недели было много случаев несоблюдения карантина, сегодня число инфицированных за сутки резко увеличилось. К сожалению, число нарушителей карантинного режима по-прежнему велико. Это повышает риски. Дело в том, что лица, не ощущающие симптомов COVID-19, могут заразить в среднем 30-60 человек. В случае несоблюдения правил, мы вынуждены будем обратиться к правительству для принятия более серьезных мер. Чем быстрее удастся добиться разрыва передачи инфекции, тем быстрее мы вернемся к нормальной жизни", - сказал председатель ОУМТП.

Другой член оперштаба, глава пресс-службы кабинета министров Ибрагим Мамедов не исключил продление особого карантинного режима. "Это будет зависеть от развития ситуации. Режим может быть продлен, если цифры зараженных будут расти и граждане не станут соблюдать правила карантинного режима. Если исходить из сегодняшней картины, может быть не только продлен карантин, но и ужесточены меры. К сожалению, не все еще осознают серьезность ситуации и соблюдают социальную изоляцию. Порой даже образованные люди нарушают правила. К сожалению, растет число тех, кто выходит на улицы по поддельным разрешениям", - сказал Мамедов.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По его словам, за последние сутки 3073 человека нарушили требования особого карантинного режима. Мамедов отметил, что государственные и частные организации, имеющие разрешения на деятельность, зачастую злоупотребляют этим и запрашивают свободный пропуск большему числу работников, чем это требуется.

"Есть и случаи предоставления журналистских удостоверений в огромном количестве. Осуществляется контроль над СМИ, государственными и частными организациями, которые незаконно создают условия для выхода кого-то на улицы, за это обязательно последует наказание", - заявил Мамедов.

Между тем полиция задержала двух человек за подделку и продажу журналистских удостоверений для свободного передвижения в условиях карантинного режима. Жители Баку изготавливали с целью продажи поддельные документы с печатями двух азербайджанских журналов, говорится в совместном сообщении МВД и генеральной прокуратуры, распространенном 8 апреля.

"Начато уголовное дело по статьям 320 (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов) и 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК", - сказано в сообщении.

По данным ведомств, у двух подозреваемых обнаружено и изъято большое количество поддельных справок, пустых бланков и печатей.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в материале "Сколько стоит побег из карантина".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".