Пустые улицы Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

08 апреля 2020, 17:11

105 новых случаев заражения выявлены в Азербайджане

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в Азербайджане увеличилось до 822.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля в Азербайджане был зафиксирован восьмой случай смерти от коронавируса и выявлены 76 новых больных. Общее число инфицированных в стране достигло 717.

Сегодня в Азербайджане зарегистрированы 105 новых случаев заражения, и общее число заболевших составило 822, сообщил глава пресс-службы кабинета министров Ибрагим Мамедов.

"Это говорит о том, что вирус распространяется по нарастающей", - цитирует Мамедова "Интерфакс".

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет до запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Правозащитники указали на риски заражения коронавирусом арестованных в Азербайджане", "Азербайджан запустил собственное производство медицинских масок", "Участники акции протеста в Баку добились выписки с карантина".

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