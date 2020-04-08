Волгоградские перевозчики пожаловались на отсутствие помощи властей

08 апреля 2020, 18:10

Запрет на межмуниципальные пассажирские перевозки в Волгоградской области лишил транспортные компании доходов, водители оказались в неоплачиваемых отпусках. Несмотря на заверения властей, реальной помощи нет, заявили перевозчики.

Как писал "Кавказский узел", с 28 марта в Волгоградской области закрылись предприятия сферы торговли и услуг, кроме самых необходимых магазинов и аптек, 31 марта был введен режим самоизоляции. Малый бизнес в Волгограде уходит в онлайн там, где это возможно. Владельцы коммерческих помещений идут навстречу предпринимателям, предлагая отсрочку платы за аренду, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" предприниматели.

Первый в Волгоградской области случай заражения коронавирусом был зафиксирован 24 марта, к 7 апреля число зараженных достигло 26, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Бизнесмены раскритиковали запрет на межмуниципальные перевозки

Предприниматели и водители, собравшиеся сегодня у Центрального автовокзала Волгограда, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о сложностях, с которыми столкнулись после запрета перевозки пассажиров на межмуниципальных регулярных маршрутах. Запрет введен постановлением губернатора Волгоградской области с 1 до 30 апреля.

Учредитель компании "Газ" Александр Волоцков рассказал, что не знает, где взять денег на выплату НДФЛ до 15 апреля, а также на выплату банку около 100 тысяч рублей по автокредитам и лизингу. Он отметил, что под его началом на 10 автомобилях работают 10 наемных работников. С 1 апреля они находятся в оплачиваемых отпусках, зарплата за март выплачена. Волоцков занимается пассажирскими перевозками более 10 лет. До введения ограничительных мер доход его предприятия составлял в среднем 150 тысяч рублей в месяц. В апреле, по словам предпринимателя, "он будет равен нулю".

"Срок уплаты годового (за 2019 год. - Прим. "Кавказского узла") налога - 31 марта. Оплачиваем 211 тысяч рублей. Обещали отсрочку и президент, и губернатор. Но постановления, на которое можно было бы сослаться и отсрочить платеж, как такового, не было. После того, как я уплатил налог, я уточнял в налоговой инспекции. Оказывается, была предоставлена отсрочка до 6 апреля", - рассказал Александр Волоцков. Он подчеркнул, что отсрочка до 6 апреля для его компании "ничего не значила".

Александр Волоцков также сказал, что о сокращении налога речь не идет. "Если оно и есть, то за 2020 год, а не за прошлый год. Я лично сам созванивался с бизнес-инкубатором регионального Центра поддержки предпринимательства. Они сказали: «Ничем не можем вам помочь». Хотя на сайте размещена информация, что разработаны проекты поддержки малого предпринимательства", - отметил бизнесмен.

По мнению Волоцкова, закрывать муниципальные маршруты не было необходимости. "Коронавирусную инфекцию нам завозят по межрегиональным перевозкам, а они как раз разрешены. Люди же в районах страдают. Им в любом случае надо ездить в областной центр: онкобольные, больные, кому-то на работу. Наши маршруты запрещены. И люди стоят на трассе, останавливают межрегиональные автобусы. Зачем нас было ущемлять? Непродуманное решение", - сказал он.

Предприниматель отметил, что спасти его бизнес может беспроцентный кредит. Банки и региональный Центр по поддержке предпринимательства "навстречу перевозчикам не идут и реальной помощи не оказывают", констатировал он. "Пишут, что четыре млрд рублей выделены областной властью на поддержку малому и среднему бизнесу. Где они, эти деньги? По реестру, мы подпадаем под эти меры. Если ограничительные меры продлят и после 1 мая, мой бизнес не выдержит", - заключил Александр Волоцков.

Индивидуальный предприниматель Павел Баринов имеет пять автомобилей, на которых трудятся пять наемных водителей. Сейчас водители находятся дома в неоплачиваемых отпусках, потому что "обещанные правительством беспроцентные кредиты и другие меры поддержки – ничего этого нет", пояснил Баринов.

"За апрель получу ноль доходов, а заплатить должен буду около 200 тысяч рублей налогов и автокредитов. Общался по телефону с комитетом транспорта и дорожного хозяйства. Ничего конкретного не сказали – принимают какие-то меры. А какие меры, не сказали. По телевизору говорят о поддержке, а кому она выделена, непонятно. До нас точно ничего не дошло", - возмутился Павел Баринов.

Индивидуальный предприниматель отметил, что власти не объявили карантин или чрезвычайную ситуацию, в результате предприниматели не могут сослаться в коммерческих спорах на форс-мажор. "Просто позакрывали маршруты. При этом межрегиональные ездят, которые все это (коронавирусную инфекцию) везут с Москвы, а межмуниципальные – все закрыты. Будем обращаться в комитет, чтобы дали хоть утром-вечером разрешение на перевозку людей. Хоть по одной машине запустить на рейс", - сказал Павел Баринов.

Директор компании "СТО" Александр Мелихов сообщил, что "Альфа-банк" 6 апреля списал со счета компании месячную выплату по кредиту, несмотря на обещанную правительством отсрочку. "Банки навстречу нам не идут, и в наше тяжелое положение входить не собираются", - возмутился он.

Мелихов рассказал, что его компания осуществляет пассажирские перевозки по маршруту Фролово – Волгоград. В его подчинении 20 человек. На балансе предприятия семь автобусов. С 1 по 30 апреля сотрудники находятся в неоплачиваемых отпусках. Потери по налогам у компании превысили 40% от имеющихся финансовых ресурсов.

"На предприятии огромные потери. Межмуниципальные маршруты закрыли. Оставить могли бы [перевозки] хотя бы на утро и вечер. Случилось все неожиданно. Подготовиться к этому было невозможно. Помощи никакой не ожидаем, потому что ее не будет. Но хотелось бы отсрочку по автокредитам получить, хотя бы на три месяца. Это бы нам помогло выжить", - сказал Александр Мелихов.

25 марта президент России объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Затем этот срок был продлен до 20 апреля. Путин пообещал работникам сохранение зарплаты в этот период.

Водители оказались в неоплачиваемых отпусках

Александр Шевченко – водитель пассажирского транспорта с 25-летним стажем работы, работает в компании "СТО". У него есть внук, безработная жена и два взрослых сына, которые сидят на самоизоляции дома без работы. "Я единственный кормилец в семье. Но вот, сижу без работы в неоплачиваемом отпуске, так как весь мой доход зависит от конкретных перевозок. Живем сейчас на пенсию моей матери. Плачевное семейное положение. Денег нет. Что дальше будет, не знаю", - посетовал водитель.

Александр Шевченко надеется, что областные власти разрешат хотя бы раз в сутки перевозить пассажиров на его маршруте. "Ну что это такое? В городе переполненные автобусы ходят, а межмуниципальные маршруты закрыли", - сказал Шевченко.

Собравшиеся отметили, что затраты на дезинфекцию транспортных средств оказались незначительны – около пяти тысяч рублей на предприятие, так как "автомобили стоят в гараже без дела".

Власти лишили бизнесменов возможности сослаться на форс-мажор

Предприниматели оказались в ситуации форс-мажора, но не могут сослаться при этом на официальные документы, отметил юрист Сергей Иващенко. "Форс-мажор - это ситуация, которая сложилась не по вине участников договора. Эту ситуацию никто не мог ни предсказать, ни устранить. Проявились обстоятельства непреодолимой силы. Все это относится к ситуации, сложившейся, в частности в Волгоградской области, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Но власти пошли на хитрость. Они не объявили режим чрезвычайной ситуации, не объявили введение карантина. Они обязали население жить в условиях юридически малопонятного режима самоизоляции", - указал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Предприниматели остались один на один с банками и арендодателями, подчеркнул Иващенко. "Защитить свои права, основываясь на части 3 статьи 401 ("Основания ответственности за нарушение обязательства") и пунктах 1.1 статьи 202 Гражданского кодекса России ("Приостановление течения срока исковой давности"), в судах им будет крайне трудно", - пояснил Сергей Иващенко.

В соответствии с президентскими указами, работодатели обязаны выплачивать сотрудникам зарплату в нерабочие из-за коронавируса дни, указал юрист. "В стране двумя указами президента введен режим нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы. Указы президента работодатель обязан выполнять. Заработная плата должна быть сохранена для работников на этот период. В отпуск работники могут пойти только по собственному желанию. И если между работодателем и его сотрудником заключено джентльменское соглашение о выходе в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск – в этом случае защитить права наемного работника будет очень трудно. В любом случае, если конфликт возник, советую работникам обращаться в трудовую инспекцию или прокуратуру, если на него было оказано психологическое воздействие со стороны работодателя", - сказал Иващенко.

Власти запустили программы поддержки бизнеса

2 апреля заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская сообщила, что правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики определила автоперевозки как одну из наиболее пострадавших сфер деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции. По словам Писемской, областные власти сформировали план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики региона. План, в частности, предусматривает снижение ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также приостановку проверок до 1 мая 2020 года, за исключением особо важных внеплановых проверок.

3 апреля губернатор Андрей Бочаров принял решение продлить до 30 апреля режим самоизоляции, который предполагает ограничение передвижения людей и общественного транспорта, а также ограничивает работу предприятий и организаций. В то же день областной фонд микрофинансирования предпринимательства запустил новую программу "Оздоровление", направленную на поддержку бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом: микрозайм предоставляется, в том числе и пассажирским перевозчикам, в размере до 300 тысяч рублей на срок от месяца до года с возможной отсрочкой платежей по основному долгу до трех месяцев.

7 апреля региональный Гарантийный фонд запустил новую программу, направленную на поддержку малого и среднего бизнеса - для предпринимателей стало доступно предоставление поручительств по договорам банковской гарантии. Фонд может предоставить поручительство в размере до 70% от суммы банковской гарантии, но не более 25 миллионов рублей, на срок до 10 лет. Кроме того, фонд снизил с 2% до 1% размер вознаграждения за предоставление поручительств для всех категорий субъектов малого и среднего бизнеса. Также предпринимателям предоставляется отсрочка по оплате вознаграждения в случае пролонгации действующего кредитного договора под поручительство Гарантийного фонда на срок до шести месяцев.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

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