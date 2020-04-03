Спецоперация. Фото: пресс-служба Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/

03 апреля 2020, 16:47

Спецоперация в Нефтекумске стала первой на Ставрополье более чем за 12 месяцев

Спецоперации в Нефтекумске, в которой сегодня был убит предполагаемый боевик ИГ*, предшествовала перестрелка силовиков со сторонниками этой террористической организации в Шпаковском районе в марте 2019 года. Сегодняшняя спецоперация стала третьим подряд инцидентом на Ставрополье, в котором, по версии силовиков, участвовали члены ИГ*.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ФСБ отчиталась о спецоперации в Нефтекумске, во время которой был убит один из готовивших теракт сторонников запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", а второй задержан. Спецоперация проходила в многоквартирном доме, никто из мирных жителей не пострадал, уточнил губернатор Ставрополья.

По версии ФСБ, в ячейку ИГ* входили местный житель и уроженец Дагестана. На месте спецоперации найдены компоненты для сбора самодельного взрывного устройства, оружие и запрещенная экстремистская литература, сообщили силовики.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", основанным на собственных данных и информации из открытых источников, спецоперация в Нефтекумске стала первым вооруженным инцидентом между силовиками и боевиками на Ставрополье с 14 марта 2019 года. В тот день силовики получили информацию о двух вооруженных людях вблизи хутора Балки в Шпаковском районе. В перестрелке с силовиками оба были убиты. По данным Национального антитеррористического комитета, убитые - уроженцы Волгоградской области, которые примкнули к ИГ* и приехали на Ставрополье для организации теракта.

Предыдущий вооруженный инцидент в регионе произошел 19 декабря 2018 года. Тогда в Ставрополе во время спецоперации были убиты два человека, которые, по версии ФСБ, оказали сопротивление при задержании. По данным властей, они также были членами ИГ* и приехали на Ставрополье из другого региона для подготовки теракта.

В Нефтекумском районе последний вооруженный инцидент между силовиками и боевиками произошел 1 мая 2018 года. Тогда, по данным силовиков, в районном центре мужчина ранил сотрудника полиции и попытался скрыться, а при задержании ранил ножом еще одного полицейского и был застрелен.

На следующий день, 2 мая 2018 года, стало известно, что ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"*. СМИ сообщили, что мужчина, убитый в Нефтекумске, готовил теракты, однако Следственный комитет опроверг эту информацию.

Еще через два дня, 4 мая 2018 года, в Невинномысске во время спецоперации были убиты, по данным ФСБ, два лидера религиозно-экстремистской ячейки, которые планировали теракты. Сведений о том, что убитые были сторонниками ИГ*, не поступало. С 4 мая до 19 декабря 2018 года вооруженных инцидентов на Ставрополье зафиксировано не было.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Жители Ставрополья озвучили подробности перестрелки с боевиками", "ФСБ отчиталась об убийстве боевиков ИГ* в Ставрополе", "Журналисты поставили под сомнение версию о террористах в Невинномысске".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

04 апреля 2020, 00:32

03 апреля 2020, 23:58

  • Пандемия актуализировала традицию взаимопомощи на Северном Кавказе

    Жители Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии утратили интерес к актуальным политическим и земельным конфликтам на фоне распространения коронавируса. Угроза эпидемии вызвала к жизни механизмы самоорганизации кавказского общества, люди активно помогают друг другу бороться с общей проблемой, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" ученые и активисты.

03 апреля 2020, 23:34

  • 1 Унижение Ахметханова стало карой за насмешки над кадыровским режимом карантина

    Резкая реакция Рамзана Кадырова на поведение Ахметханова связана с его насмешками над режимом карантина, полагает политолог Руслан Мартагов. Глава Чечни пристыдил Ахметханова ссылкой на его тейповую принадлежность, но реального значения она в этом случае не имеет, считают журналист Беслан Успанов и глава Ассоциации народов Кавказа Руслан Кутаев.

03 апреля 2020, 22:34

  • Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 155

    Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Грузии возросло на семь человек. За нарушение чрезвычайного положения полицейские оштрафовали 491 человека, из которых двое не соблюдали режим самоизоляции.

03 апреля 2020, 21:35

  • 2 Продлен арест лидеров протестов в Ингушетии

    Суд на Ставрополье продлил срок содержания под стражей до 25 июня пятерым активистам, принимавшим участие в протестах в Магасе, в том числе Мусе Мальсагову, Ахмеду Барахоеву и Малсагу Ужахову, обвиняемым в создании экстремистского сообщества.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи