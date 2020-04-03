Спецоперация в Нефтекумске стала первой на Ставрополье более чем за 12 месяцев

03 апреля 2020, 16:47

Спецоперации в Нефтекумске, в которой сегодня был убит предполагаемый боевик ИГ*, предшествовала перестрелка силовиков со сторонниками этой террористической организации в Шпаковском районе в марте 2019 года. Сегодняшняя спецоперация стала третьим подряд инцидентом на Ставрополье, в котором, по версии силовиков, участвовали члены ИГ*.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ФСБ отчиталась о спецоперации в Нефтекумске, во время которой был убит один из готовивших теракт сторонников запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", а второй задержан. Спецоперация проходила в многоквартирном доме, никто из мирных жителей не пострадал, уточнил губернатор Ставрополья.

По версии ФСБ, в ячейку ИГ* входили местный житель и уроженец Дагестана. На месте спецоперации найдены компоненты для сбора самодельного взрывного устройства, оружие и запрещенная экстремистская литература, сообщили силовики.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", основанным на собственных данных и информации из открытых источников, спецоперация в Нефтекумске стала первым вооруженным инцидентом между силовиками и боевиками на Ставрополье с 14 марта 2019 года. В тот день силовики получили информацию о двух вооруженных людях вблизи хутора Балки в Шпаковском районе. В перестрелке с силовиками оба были убиты. По данным Национального антитеррористического комитета, убитые - уроженцы Волгоградской области, которые примкнули к ИГ* и приехали на Ставрополье для организации теракта.

Предыдущий вооруженный инцидент в регионе произошел 19 декабря 2018 года. Тогда в Ставрополе во время спецоперации были убиты два человека, которые, по версии ФСБ, оказали сопротивление при задержании. По данным властей, они также были членами ИГ* и приехали на Ставрополье из другого региона для подготовки теракта.

В Нефтекумском районе последний вооруженный инцидент между силовиками и боевиками произошел 1 мая 2018 года. Тогда, по данным силовиков, в районном центре мужчина ранил сотрудника полиции и попытался скрыться, а при задержании ранил ножом еще одного полицейского и был застрелен.

На следующий день, 2 мая 2018 года, стало известно, что ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"*. СМИ сообщили, что мужчина, убитый в Нефтекумске, готовил теракты, однако Следственный комитет опроверг эту информацию.

Еще через два дня, 4 мая 2018 года, в Невинномысске во время спецоперации были убиты, по данным ФСБ, два лидера религиозно-экстремистской ячейки, которые планировали теракты. Сведений о том, что убитые были сторонниками ИГ*, не поступало. С 4 мая до 19 декабря 2018 года вооруженных инцидентов на Ставрополье зафиксировано не было.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.