Махачкалинские водители пожаловались на массовые задержания

02 апреля 2020, 18:02

Водители сообщили о массовых задержаниях в Махачкале за нарушение режима самоизоляции. Силовики установили посты при въездах в населенные пункты Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", с 18 марта в Дагестане действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. 31 марта глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о самоизоляции, согласно которому с 1 апреля выходить из дома можно только для обращения за экстренной медпомощью, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, с целью вынести мусор или выгулять собаку в радиусе 100 метров от дома. Кроме того, допускается выход из дома на работу. Срок действия ограничений в указе не оговорен.

Первый в Дагестане случай заражения коронавирусом был зафиксирован 27 марта. К сегодняшнему дню число подтвержденных случаев коронавируса в республике достигло 25. В тяжелом состоянии находятся трое пациентов с коронавирусом, среди 25 зараженных трое детей.

Сотрудники дагестанского управления МВД на въездах в города и населенные пункты проверяют соблюдение режима самоизоляции. "Движение транспортных средств ограничено. Ограничение коснется личного автотранспорта, кроме грузового, который будет осуществлять жизнеобеспечение населения. При обнаружении в салоне автомобиля пассажиров, нахождение которых вне мест самоизоляции запрещено", - говорится в сообщении полиции. Ведомство предупредило, что нарушители будут привлекаться к ответственности. Исключение делается для тех, кто обязан быть на рабочем месте. Полиция поясняет, что эти меры введены в соответствии с указом главы Дагестана от 18 марта "О введении режима повышенной готовности".

Махачкалинские водители сообщили о массовых задержаниях за нарушения режима повышенной готовности. "Сегодня в Советский РОВД доставили около 100-200 водителей за то, что не соблюдают режим <...>. Собрали всех вместе, и без разницы, что пандемия", - процитировал слова одного из водителей "Черновик".

Совместно с Роспотребнадзором на постах при въезде в населенные пункты проводится измерение температуры тела. "При фиксации повышенной температуры гражданин направляется на соответствующее обследование. Движение транспортных средств ограничено", - привело издание сообщение штаба по противодействию распространения коронавируса.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

В социальных сетях и мессенджерах 2 апреля стали рассылаться аудио-сообщения, в которых озвучено указание останавливать водителей в Махачкале, составлять протоколы об административных нарушениях на передвигающихся по городу людей и доставлять их в отделы полиции. В пресс-службе МВД Дагестана эти сообщения назвали «фейками», но подтвердили указание руководства обеспечить исполнение указа главы Дагестана, предписывающего гражданам не покидать свои дома, пишет "Новое дело".

"Кавказский узел" пока не может проверить информацию о массовых задержаниях водителей в Махачкале.

Что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах Южного Кавказа и юга России, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки на основе данных Минздрава, Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса. Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".