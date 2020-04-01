Дезинфекция вагона метро. Армения, март 2020 г. Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS

01 апреля 2020, 19:55

Число смертей от коронавируса в Армении достигло четырех

Четвертым умершим от коронавирусной инфекции стал 89-летний пациент, у которого была диагностирована пневмония, сообщили в Минздраве Армении.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта число инфицированных коронавирусом в Армении увеличилось до 532. 31 пациент излечился, трое скончались. Сегодня были выявлены 39 новых случаев коронавируса.

Сегодня от коронавируса в Армении скончался еще один человек. У 89-летнего пациента была диагностирована пневмония и имелись хронические заболевания, в том числе, гипертония и сахарный диабет, написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Власти Армении ввели ограничения на передвижение по улицам. Исключение делается только для тех, кто хочет пойти в аптеку или магазин, но при наличии соответствующего письменного объяснения. С 1 по 12 апреля приостановлена работа общественного транспорта, за исключением такси и поездов. На улицах решено установить контрольно-пропускные посты силовиков, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Житель дагестанского села госпитализирован с подозрением на коронавирус", "В 11 регионах юга России объявлен режим самоизоляции", "Первый день нерабочей недели Махачкала встретила пустыми улицами".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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