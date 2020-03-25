Защита объяснила требование освободить Ужахова угрозой коронавируса

25 марта 2020, 07:13

67-летний глава Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов рискует заболеть в СИЗО коронавирусом, указала защита в ходатайстве о смягчении меры пресечения активисту.

Как писал "Кавказский узел", 67-летний Малсаг Ужахов обвинен по статьям об организации насилия, опасного для жизни и здоровья представителей власти, о руководстве некоммерческой организацией, побуждающей граждан к совершению противоправных деяний, а также по статье об организации экстремистского сообщества. После митинга 26 марта 2019 года он был оштрафован на 150 тысяч рублей, в феврале защита добилась снижения суммы штрафа до 10 тысяч рублей. Суд на Ставрополье продлил Ужахову срок ареста до 19 апреля, защита обжаловала это решение.

На Ставрополье, как и во всех других регионах СКФО и ЮФО, в связи с угрозой пандемии коронавируса действует режим повышенной готовности. В регионе зафиксирован один случай заражения коронавирусом, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Следствие на каждом судебном заседании настаивает на том, что Ужахов должен находиться под стражей, рассказал 24 марта корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джабраил Куриев. Следователи считают, что он "совершил тяжкое преступление и, находясь под домашним арестом, может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на свидетелей, уничтожить улики и... на свободе воспрепятствовать установлению истины по делу", - сказал он. Адвокат отметил, что ни на одном судебном заседании не было представлено доказательств, согласно которым необходимо держать пожилого человека, инвалида под стражей.

В связи со стремительным развитием негативной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, необходимо безотлагательно рассмотреть вопрос об изменении Ужахову меры пресечения на иную, не связанную с содержанием его в следственном изоляторе, сказал Куриев.

"Необходимость изменения меры пресечения также продиктовано и тем, что данному заболеванию более подвержены люди пожилого возраста. В условиях изоляции Малсаг Ужахов лишен всякой возможности избежать заражения, особенно учитывая его пожилой возраст и хронические заболевания", - говорится в ходатайстве адвоката в следственный комитет России по СКФО, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". В документе указано, что Ужахов страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими сербезными заболеваниями. "Иммунитет Ужахова сильно ослаблен", - говорится в ходатайстве.

В большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением, хотя встречаются осложнения. Последние данные указывают на то, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска, говорится в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?", подготовленном "Кавказским узлом".

По мнению адвоката, ситуация с распространением коронавируса является форс-мажорным обстоятельством. «Это не просто вирусное заболевание, а пандемия. В учреждениях пенитенциарной системы вирус способен распространяться очень быстро, меры, принимаемые ФСИН России по предупреждению данного вида заболевания, для арестованных могут оказаться недостаточными либо недейственными. Нахождение под стражей представляет существенную угрозу для жизни и здоровья моего подзащитного», - считает адвокат.

"Мера пресечения в виде заключения под стражей может быть отменена или изменена на более мягкий вид при наличии соответствующих оснований. Полагаю, что таким основанием может послужить ситуация, связанная эпидемией коронавируса", - указал в ходатайстве Куриев.

Адвокат напомнил, что срок содержания под стражей Ужахова истекает 19 апреля 2020 года. «Предварительное следствие окончено, дело готовится для передачи в суд. Держать в изоляции Ужахова в условиях следственного изолятора нет необходимости. За этот период времени... он может заразиться коронавирусом, что с учетом его возраста и состояния здоровья является смертельно опасным» - считает адвокат. В своем ходатайстве адвокат просит отменить Ужахову ранее избранную меру пресечения Ужахова и заменить ее на подписку о невыезде.

Напомним, 26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе. На следующее утро это привело к стычкам с силовиками при попытке разгона протестующих. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга.