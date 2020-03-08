Активистки в Баку потребовали прекратить дискриминацию женщин

08 марта 2020, 14:57

Участницы организованного феминистками шествия в Баку указали властям на проблему семейного насилия. Полицейские задержали нескольких участников несогласованной акции.

Как писал "Кавказский узел", год назад, 8 марта 2019 года, группа феминисток в Баку инициировала шествие "Выступи против насилия". Организаторы призывали привлечь внимание к проблеме разнопланового бытового насилия над женщинами. На место акции пришли около 50 женщин с плакатами, однако полицейские помешали планам активисток, объявив шествие несогласованным. Силовики оттеснили женщин с площади, в разгоне акции участвовала также группа женщин-провокаторов.

Разгон первой в Баку акции феминисток подтвердил наличие "мощных гендерных стереотипов" в азербайджанском обществе, но жительницы Азербайджана все активнее стремятся к профессиональной реализации, констатировала в марте 2019 года журналистка Хадиджа Исмайлова.

Акция протеста против насилия над женщинами и их дискриминации, организованная Феминистским движением Азербайджана (ФДА), началась сегодня в Баку под лозунгом «Марш 8 – улицы для нас свободны».

Организаторы 1 марта уведомили власти о запланированном полукилометровом шествии от кафе «Макдональдс» на площади Фонтанов до кафе «Колорит». Однако исполнительная власть Баку не согласовала акцию, указав, что на этой территории плотный пешеходный трафик. Городские власти предложили провести акцию в 20 километрах от Баку, на стадионе в поселке Локбатан, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» одна из инициаторов акции, активистка ФДА Айгюль Джафарова.

"Мы вышли сегодня на улицы, чтобы выразить протест против убийств женщин, селективных абортов, гендерной дискриминации и насилия, ранних браков, принудительной выдачи девушек замуж... В нашей стране, где царствуют патриархальные ценности, ни одна женщина не может быть свободной... Мы требуем прекращения насилия против женщин, их дискриминации, уважения их прав", - сообщила она.

Протестующие также требуют от властей Азербайджана присоединиться к конвенции Совета Европы против насилия над женщинами (Стамбульской конвенции), уточнила Айгюль Джафарова.

Около 15.00 (14.00 мск) участницы акции, скандируя лозунги «Не терпи жестокость, не молчи перед жестокостью!», начали шествие от кафе «Макдональдс» по пешеходной улице Низами. Через 50 метров полицейские, выстроившись цепочкой, преградили им путь в узком уличном проходе возле «Книжного пассажа».

Участницы акции продолжили скандировать лозунг, и вскоре силовики пропустили их. Среди мужчин, которые присоединились к акции, есть задержанные, передал в 14.18 мск корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что 20 октября 2019 года около 50 человек вопреки противодействию полиции провели в центре Баку акцию протеста против насилия над женщинами. Их пришли поддержать и мужчины, в том числе лидер партии "Республиканская альтернатива" Ильгар Мамедов. Правоохранители силой увели с места событий около 10 девушек, и участники акции согласились завершить ее только после того, как их требование освободить задержанных было удовлетворено.

В январе-сентябре 2019 года в Азербайджане 118 женщин стали жертвами семейного насилия, объявили участники акции в октябре 2019 года. "33 из них скончались в результате насилия. Еще 85 женщин были или избиты, или ранены ножами, топорами, тупыми предметами", - указали они в резолюции акции, сославшись на данные мониторинга медиаресурсов.

После акций в защиту женщин в Баку полиция начала активнее реагировать на случаи домашнего насилия, констатировали в ноябре 2019 года азербайджанские активистки.