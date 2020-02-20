Ростовские активисты поддержали идею "широкой амнистии" для Сидорова и Мордасова

20 февраля 2020, 04:46

Предложенный московскими депутатами проект "широкой амнистии" к 75-летию Великой Отечественной войны коснется осужденных за подготовку массовых беспорядков в Ростове-на-Дону Яна Сидорова и Влада Мордасова, сообщили поддержавшие идею ростовские активисты. Мать Сидорова рассказала, что общественные организации продолжают помогать осужденным.

Как писал "Кавказский узел", родственники осужденного по делу о подготовке массовых беспорядков в Ростове-на-Дону Яна Сидорова анонсировали подачу жалобы на решение о его этапировании в Ульяновскую область. Второй обвиняемый по делу, Влад Мордасов, переведен в колонию в регионе проживания.

4 октября Владислав Мордасов и Ян Сидоров были признаны виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года, они получили 6 лет и 7 месяцев и 6 лет и 6 месяцев колонии соответственно. 10 декабря 2019 года апелляционный суд оставил приговор без изменений. Адвокаты Мордасова и Сидорова назвали приговор циничным, заявив, что суд назвал явкой с повинной выбитые из их подзащитных показания. Защита также анонсировала жалобу в кассационный суд и Европейский суд по правам человека.

Мать Яна Надежда Сидорова сообщила, что в последний раз она видела сына 20 января в Новочеркасском СИЗО-3. "Через неделю, 28 января, адвокаты сообщили, что его этапировали в место отбывания наказания. Куда - не сказали", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Сидорова.

Она подтвердила, что 18 февраля получила ответ на свой письменный запрос в ростовское управление ФСИН о том, что Ян Сидоров был переведен в Ульяновскую область.

"Мы подавали письменный запрос, чтобы узнать, куда его отправили, однако узнали об этом только (18 февраля). Официальное уведомление из колонии должно прийти не позднее чем через 10 дней после его перевода. Как только мы получим официальное уведомление, мы обжалуем перевод, потому что непонятно, на каком основании он совершен", - пояснила мать Сидорова.

По ее словам, согласно Уголовно-исполнительному кодексу России, ее сын должен отбывать наказание в Ростовской области по месту совершения преступления, либо в Краснодарском крае по месту прописки. Также мать Яна осталась недовольной тем, что колония, куда перевели ее сына, расположена в отдалении от Краснодарского края, где она проживает.

"Ульяновск находится в 1,6 тысячи километрах от Ростова-на-Дону. Туда нет прямого маршрута поездом, и придется летать самолетом. Свидания даются раз в два месяца. Всего в год положено три длительных свидания по трое суток и три кратковременных по четыре часа каждое", - рассказала Надежда Сидорова.

По ее словам, общественная поддержка осужденных Сидорова и Мордасова сейчас снизилась. "Что касается общественной поддержки и пожертвований, то наибольший резонанс был в момент вынесения приговора. Сейчас поддержка снизилась, но общественные организации продолжают нам помогать", - рассказала Сидорова.

Поддержавшие Сидорова и Мордасова активисты создали сайт "Ростовское дело", а также одноименные группы в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте", YouTube и мессенджере Telegram. Активисты через сайт организовали сбор пожертвований родственникам осужденных, собирали подписи под петициями и обращениями, призывали на одиночные пикеты, а также собирали письма для передачи молодым людям. Одиночные пикеты в поддержку Сидорова и Мордасова проходили в разных городах России. Так, последняя такая акция прошла 20 декабря 2019 года в рамках всероссийской акции "Метропикет".

До рассмотрения кассационной жалобы масштабных акций протеста не планируется, сообщил один из координаторов группы в Facebook "Ростовское дело" (239 подписчиков) Тимофей Мартыненко.

"Пока что родители и адвокаты пытаются обжаловать решение о переводе (Яна Сидорова), а мы будем всеми силами (требовать) от ФСИН, чтобы они исполнили требования законодательства. Посмотрим, что в итоге выйдет", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Мартыненко.

По его словам, активисты поддерживают проект амнистии, который недавно предложили оппозиционные депутаты Мосгордумы. Если он будет принят, то Ян и Владислав окажутся на свободе, считает Мартыненко. "Собственно в этом и состоит наша основная цель", - заявил активист.

6 февраля представители оппозиции в Мосгордуме внесли в городской парламент проект "широкой амнистии" к 75-летию Победы, который затрагивает политических заключенных, в том числе члена совета "Открытой России" Анастасии Шевченко и фигурантов "ростовского дела" Владислава Мордасова и Яна Сидорова. Если идею поддержит Мосгордума, проект амнистии от ее лица вынесут на рассмотрение Государственной думы, сообщила 6 февраля "Новая газета" на своем сайте.

"Есть ещё проект #спросидепутата, в рамках которого мы пытаемся актуализировать историю с "ростовским делом" на уровне Государственной думы", - добавил он.

Проект #спросидепутата, запущенный ростовскими активистами в соцсетях, заключается в том, чтобы направить любому депутату Госдумы России обращение с требованием "встать на сторону людей", говорится в группе "Ростовское дело" в Facebook. Так, активисты группы уже направили жалобу депутату Государственной думы России от "Единой России" Наталье Поклонской "с просьбой ходатайствовать о прекращении "ростовского дела" и расследовании сообщений о пытках" после того, как она в эфире радио "Эхо Москвы" заявила, что готова разбираться в политических делах и инициировать по ним проверки, говорилось в сообщении группы, опубликованном 10 февраля.

Также Тимофей Мартыненко рассказал, что количество писем Мордасову и Сидорову сейчас уменьшилось, и их "приходит не очень много, около десятка в месяц".

"Раньше мы напрямую передавали их в СИЗО, а теперь будем отправлять по почте или найдём волонтёров на местах, которые смогут печатать их и (отдавать) в колонию. Посылки не передаём, потому что это только помешало бы родителям - всё же по лимиту", - сказал Мартыненко.

Опрошенные "Кавказским узлом" активисты заявили, что осужденные не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным. Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" внес их в список политзаключенных.