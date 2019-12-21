Пикетчица в Ростове-на-Дону 20 декабря. Скриншот со страницы сообщества "Дело ростовских мальчишек" в соцсети Facebook. https://www.facebook.com/SvobodaYanVlad/photos/pcb.142075747211194/142069583878477/?type=3&theate

21 декабря 2019, 18:31

Жители Ростова-на-Дону провели акцию в поддержку политзаключенных

В Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону 20 декабря прошли одиночные пикеты с требованием освободить политзаключённых. Ростовчане вышли на акцию с плакатами в поддержку Владислава Мордасова и Яна Сидорова, осужденных по делу Артподготовки*, и активистки Анастасия Шевченко.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря петербургские участники всероссийской акции "Метропикет" также провели пикеты, потребовав освобождения политзаключенных, в том числе арестованных после митинга в Магасе ингушских активистов и ростовчан Владислава Мордасова и Яна Сидорова.

Скриншот со страницы сообщества «Дело ростовских мальчишек» в соцсети Facebook. https://www.facebook.com/SvobodaYanVlad/posts/142075747211194О пикетах 20 декабря в Ростове-на-Дону, которые прошли в рамках всероссийской акции "Метропикет", сообщается в сегодняшней информации сообщества "Дело ростовских мальчишек" в соцсети Facebook.

"Метро нет — политзаключенные есть. Вчера, в пятницу, Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону вышли на очередной #метропикет в поддержку политзаключённых. Люди стояли с плакатами у станций метро. В Ростове-на-Дону нет метро, но есть политзаключённые — Ян Сидоров, Влад Мордасов, Анастасия Шевченко. Ростов вышел поддержать своих!" — говорится в информации сообщества.Скриншот со страницы сообщества «Дело ростовских мальчишек» в соцсети Facebook. https://www.facebook.com/SvobodaYanVlad/photos/pcb.142075747211194/142075490544553/?type=3&theater

4 октября ростовчане Владислав Мордасов и Ян Сидоров были признаны виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года, они получили 6 лет и 7 месяцев и 6 лет и 6 месяцев колонии соответственно. Обвиняемые не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты. Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" — политзаключенными. В поддержку Сидорова и Мордасова неоднократно проводились акции протеста. Так, 12 декабря пикет в поддержку политзаключенных провели в Сочи активисты партии "Яблоко".

Скриншот со страницы сообщества «Дело ростовских мальчишек» в соцсети Facebook. https://www.facebook.com/SvobodaYanVlad/photos/pcb.142075747211194/142069537211815/?type=3&theaterЗдесь приводятся фотографии участников акции, в том числе жителей Ростова-на-Дону, с плакатами, на которых написано: "Влад Мордасов и Ян Сидоров. Показания выбиты под пытками", "Ростовское дело – дело против меня", "Свободу Насте".

Член федерального совета организации "Открытая Россия"** Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января. Дело Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 Уголовного кодекса России "Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной". Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной.

В том же сообществе опубликованы фотографии пикетчиков в Москве и Санкт-Петербурге в поддержку Мордасова и Сидорова, которые держали плакаты: "Вы идете, мы стоим, они сидят. Ростовское дело", "В стране сказочного и вечернего, мыслепреступление – это реальность. Свободу ростовским узникам Яну Сидорову и Владиславу Мордасову".

Скриншот со страницы Марины Кен в соцсети Facebook. https://www.facebook.com/marina.ken444/posts/2476782139043463Фотографии с пикетов в Санкт-Петербурге опубликовала сегодня на своей странице в Facebook и питерская активистка Марина Кен, которая рассказала землякам, как принять участие в акции. Она сообщила, что для координации пикетчиков создан "метропикетный бот в Telegram". "Нас явно больше, чем в предыдущие разы, а это значит, мы можем охватить больше станций метро. При выборе места и времени пикета бот показывает, есть ли кто-то ещё, кто собирается прийти в это время в это место", — написала Марина Кен.

Акция в Санкт-Петербурге проходила около 11 станций метро, сообщила 20 декабря "Новая газета". Издание указало, что в Москве у станций метро пикеты в поддержку политзаключенных проходят уже десятую пятницу подряд. По словам организаторов акции, за это время в столице было более 3000 пикетов и ни одного задержания. Активисты поставили себе целью рассказать жителям Москвы о несправедливом уголовном преследовании россиян, указано в публикации. 

Новости о преследовании активистов в регионах юга России отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* "Артподготовка" - с 2017 года запрещенная в России организация, признанная судом экстремистской.

** деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечание:

"Участники акции в Ростове-на-Дону потребовали освободить политзаключенных", "Сочинские активисты провели пикет в поддержку Мордасова и Сидорова", "Дела ингушских активистов и ростовчанки Шевченко стали примерами политрепрессий".

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