Анастасия Шевченко оставлена под домашним арестом

17 декабря 2019, 12:56

Суд в Ростове-на-Дону продлил сегодня срок домашнего ареста Анастасии Шевченко до 18 января. Активистка указала, что эта мера пресечения негативно сказывается на ее детях.

Как писал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января. 15 октября срок ареста был продлен до 20 декабря. Попытка обжаловать это решение в Ростовском областном суде оказалась безрезультатной. Защита назвала запрет на общение Шевченко с кем-либо, кроме адвокатов и близких родственников, "чрезмерным и странным", отметив, что даже в следственном изоляторе человек общается с людьми в камере.

Дело Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 Уголовного кодекса России "Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной". Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. 23 мая Шевченко была присуждена премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

Шевченко поспорила со следователем

Поддержать Шевченко в Ленинский райсуд Ростова-на-Дону сегодня пришли трое местных активистов, присутствовали и представители трех СМИ. Анастасию Шевченко сопроводил на заседание инспектор ФСИН.

Следователь Вадим Кучин заявил, что дело особо сложное, и попросил продлить срок домашнего ареста еще на 28 суток. По его словам, следственные действия завершились еще 5 декабря, но арест следует продлить, чтобы завершить ознакомление Шевченко с 25 томами уголовного дела. Кроме того, Кучин повторил прежние аргументы следствия о том, что Шевченко обвиняется "в совершении тяжкого преступления против основы конституционного строя и безопасности государства", может скрыться от следствия и суда в странах Балтии или вступить в сговор со знакомыми свидетелями. Прокурор Андрей Шаров назвал доводы следствия законными и обоснованными и также просил продлить Шевченко арест.

Анастасия Шевченко заявила, что домашний арест только препятствует ознакомлению с делом, и пожаловалась на назначенные судом ограничения. "У меня есть двое детей, за которых я несу ответственность. На меня возложены все возможные запреты - мне не разрешено разговаривать вообще ни с кем, кроме членов семьи. Почему уже 11 месяцев я не могу говорить с классным руководителем детей? У ребенка выпускной девятый класс, я не могу записать ее на курсы к экзаменам. Я не могу поговорить с тренером по плаванию сына, не могу взять рецепт, чтобы выписать очки дочери", - возмутилась Шевченко.

27 августа суд разрешил Шевченко общаться с ее двумя детьми по телефону, ранее она не могла делать и этого. Старшая дочь активистки скончалась в январе. Несмотря на просьбы защиты, суд не позволил Шевченко посетить дочь до ее смерти, говорится в биографической справке об Анастасии Шевченко, подготовленной "Кавказским узлом".

Адвокат Шевченко Сергей Ковалевич назвал доводы следователя надуманными. "Сейчас и впоследствии дело "особой сложности" представлять не может. Если ходатайство будет удовлетворено, будут нарушены фундаментальные нормы уголовного процесса, и это постановление будет незаконным", - сказал адвокат. Он подчеркнул, что следствие приводит одни и те же аргументы, на необоснованность которых защита уже указывала. Ковалевич попросил суд отменить домашний арест, введя запрет на совершение определенных действий или назначив залог.

Суд разрешил Шевченко звонить матери

Судья Снежана Федорова согласилась со следователем и продлила Шевченко домашний арест до 18 января. Как и ранее активистке запрещено покидать жилище, пользоваться телефоном и интернетом. Суд разрешил Шевченко общаться не только с адвокатами и детьми, но и матерью. "Решение мы обязательно будем обжаловать", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Ковалевич.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.