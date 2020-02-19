Жители Чечни выдвинули версию о причастности чиновников к обману клиентов Dream Car

19 февраля 2020, 18:31

В Чечне невозможно совершить масштабную аферу без ведома властей, заявили местные жители, комментируя дело об обмане клиентов грозненского автосалона. Многие пользователи Instagram сочли необоснованными претензии потерпевших к родственникам сбежавшего от следствия подозреваемого.

Как писал "Кавказский узел", владелец покупавшего машины в рассрочку грозненского автосалона Dream Car скрылся, и клиенты потребовали возмещения ущерба от его дальних родственников. Государственная телекомпания "Грозный" назвала это "традиционным для Чечни принципом коллективной ответственности". Родственники в эфире телекомпании осудили директора автосалона.

Грозненский автосалон Dream Car покупал у местных жителей машины по завышенным ценам и перепродавал их. Деньги владельцам выплачивались в рассрочку. Когда выплаты стали задерживаться, владелец автосалона через Instagram призывал клиентов подождать, а затем исчез. По состоянию на 19 февраля у паблика автосалона 71,9 тысячи подписчиков. Против индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело, число потерпевших еще не установлено, сообщило 17 февраля следствие.

Пользователи Instagram, позиционирующие себя как жители Чечни, считают, что в республике нельзя провернуть аферу такого масштаба без ведома властей. "Без ведома чиновников такая мошенническая деятельность не проходит, в таких крупных сетях мошенничества всегда есть интересы чиновников, так как они и прикрывают их деятельность! Вот куда надо смотреть и главе Чеченской республики! Где не надо, там присутствуют должностные лица, а где надо - не видно никого!" – написал shayrma_y_magi.

"Такого масштаба аферу ни один нохчи (чеченец. - Прим. "Кавказского узла") не посмеет провернуть. Все мы знаем, что власть не упускает даже воришку телефона", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя parker_slon, оставленный под публикацией на странице ЧГТРК "Грозный". "Как так легко у него это получилось у нас <...> в республике?" - выразил недоумение ib_ragim4621.

Публикация репортажа о Dream Car на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram к 18.31 мск 19 февраля собрала 79,5 тысячи просмотров и 319 комментариев. У паблика 662 тысячи подписчиков.

Чеченские чиновники и ранее покрывали мошенников, напомнил местный житель Адлан. "Верно некоторые говорят, что у нас без ведома властей ничего не делается. Ни один мошенник не сможет повернуть более-менее серьезную аферу без участия серьезных лиц. В начале 2000-х годов у нас активно проворачивали аферы с получением компенсаций за разрушенное жилье, потом с материнским капиталом мошенничества были. И практически всегда те, кто этим занимался, действовал под серьезной «крышей». В итоге аферы раскрывались, виновные ударялись в бега, а тот, кто фактически рулил процессом, оставался в стороне и при деньгах. То же самое с этим Dream Сar сегодня происходит", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Все сегодня только об этом Dream Сar у нас и говорят. Я все больше склоняюсь к мнению о том, что провернуть такое рядовому бизнесмену вряд ли могло быть под силу. Полтора года автосалон функционировал, арендовал громадное помещение, имел сотни клиентов, а затем вдруг все поменялось. Если проблемы, как утверждают, начались у них еще осенью 2019 года, то тогда почему ни правоохранительные, ни надзорные органы у нас на это не обратили внимания? Теперь владелец как бы скрылся, а обманутые клиенты остались ни с чем. Там ведь серьезные деньги крутились, а где серьезные деньги, там без сильной руки не обойтись", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Идрис.

"Наша власть не раз демонстрировала, что она может найти и наказать практически любого, будь то водитель, сбежавший после ДТП в Москве, или критик руководства, и так далее. А здесь в Грозном человек умудрился обмануть сотни человек, сбежал, и это нормально. Почему бы и сегодня руководству не потребовать, чтобы сбежавший аферист, если он действительно целенаправленно совершил мошенничество, немедленно объявился и решил проблему? И искать бы никого не пришлось", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Зарема.

Жители Чечни, а также выходцы из республики, проживающие в других регионах, и просто люди, которые так или иначе затронули чеченскую проблематику в публичной сфере, неоднократно выступали с извинениями за свои поступки или высказывания. Извинения приносились, в том числе, и за уголовные преступления, совершенные в Чечне. Так, 12 февраля три жителя республики в эфире телекомпании "Грозный" заявили о раскаянии в кражах и мошенничестве. 25 января в популярном чеченском Instagram-паблике был опубликован видеоролик с извинениями грозненца Алаудина Хангошвили за кражу серебряных изделий. В декабре за кражи в эфире ЧГТРК извинились две задержанные женщины. О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Многие пользователи Instagram попытались оправдать подозреваемого

Часть комментаторов предположили, что владелец автосалона не был мошенником. "Мне кажется, мошенничества изначально здесь нет. Просто не сумели правильно распорядится капиталом, не учли факторы риска... если бы планировалось мошенничество (что само по себе в ЧР странно), тогда не стали бы так долго объяснять, просить и извиняться", - высказалась nina8711.

"Парень просто не дружил с цифрами! Неправильно произвели расчет. Не считаю их аферюгами, которые спецом разводили людей. Просто прогорели из-за отсутствия опыта в бизнесе", - написал gost6_v_etom_mire. "А почему мне кажется, [что] он сам жертва в этой истории? Судя по ролику, он официально работал, имел свое помещение. <...> [Журналистам] можно было сказать: человек обанкротился. Это слово больше подходит", - полагает thelindat.

В поддержку подозреваемого высказались даже сами потерпевшие. "У нас все нормально с ними прошло. Может, что-то не так вышло? Не нужно сразу мошенниками называть", - призвала alima_keys. в паблике ЧГТРК "Грозный". "У людей, может, что-то пошло не так, как рассчитывали. Лично я туда отдал свой автомобиль и не успел полностью взять свои деньги, но я не думаю, что они ради денег на такое пошли бы. Столько всего приходится им терпеть, выслушивать людей, их оскорбления", - заявил i_dar_izam. в комментариях в Instagram-паблике eldit_net.

"Это все из-за тех, кто купил в рассрочку машины. Они стали не платить <...> и, соответственно, они (автосалон. - Прим. "Кавказского узла") не смогли выплачивать", - предположил islam_600_5552. "Ну тут очевидно, что у парня не было злого умысла, просто погорел из-за недобросовестных клиентов", - согласился beno_midzengo.

Публикация на странице eldit_net в Instagram к 18.31 мск 19 февраля собрала 35,2 тысячи просмотров и 177 комментариев. У паблика 173 тысячи подписчиков.

Аналогичное мнение высказал корреспонденту "Кавказского узла" и местный житель Умар. "В случае с банкротством Dream Сar есть два мнения. Или владелец неправильно поставил дело и прогорел, или же это была хорошо продуманная и осуществленная афера. Я больше склоняюсь к первому варианту", - сказал он.

В соцсети осудили претензии пострадавших к родственникам подозреваемого

"Кавказский узел" предложил читателям своей страницы в Instagram ответить на вопрос о том, должны ли родственники мошенника нести за него ответственность. "При чем тут двоюродный брат [директора автосалона]? Ищите виновника, а власть для чего?" - написал m.malsagov.v. "Ни в коем случае нельзя требовать [возмещения ущерба] от родных, если нет достоверных доказательств, что они вместе мутили аферу", - считает laman_lecha. "Он же взрослый человек, за него никто не должен нести ответственность", - написала phatima_sh.

"Кто конкретно <...> замешан в этом - у него надо спрашивать, а третьи лица при чем вообще? Можно, конечно, родственников попросить, чтобы нашли [подозреваемого], как-то повлияли, но никак не требовать долг за другого!", - уверен from_mountain_karachay. "Надо было [потерпевшим] сначала спросить его родственников, можно ему верить или нет. Если потом будут вопросы. Ни брат, ни отец не виноваты, что он кинул их на деньги. Оставьте родственников в покое", - призвал kavkaz_mount.

Однако пользователь ali_ba_ba095 ответил на вопрос "Кавказского узла" утвердительно. "Это закон гор, так жили наши предки", - заявил он.

Публикация "Кавказского узла" в Instagram к 18.31 мск 19 февраля собрала 16 "лайков" и 33 комментария. У паблика 27,8 тысячи подписчиков.