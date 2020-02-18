Жертвы мошенничества предъявили претензии родным бежавшего директора автосалона в Грозном

18 февраля 2020, 11:41

Владелец покупавшего машины в рассрочку грозненского автосалона Dream Car скрылся, и клиенты потребовали возмещения ущерба от его дальних родственников. Государственная телекомпания "Грозный" назвала это традиционным для Чечни принципом коллективной ответственности.

На директора автосалона завели дело

Прежде, чем глава автосалона скрылся, его предприятие проработало полтора года, предлагая выкупать машины в рассрочку сроком на 4-5 месяцев. Автомобили затем перепродавались третьим лицам. Обещанных денег не дождались сотни людей, отдавших свои машины, говорится в сюжете ЧГТРК "Грозный", показанном в ночных новостях 17 февраля. Начальник следственного отдела ОВД Октябрьского района Грозного Адам Керчиев проинформировал в эфире телекомпании, что против индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело, но не уточнил, по какой статье. Число потерпевших, по его словам, еще не установлено.

Обманутые клиенты автосалона потребовали от родственников владельца Dream Car выплатить деньги, "прибегая к традиционному в чеченском обществе принципу коллективной ответственности", говорится в репортаже телекомпании. Там приводится видео, на котором у офиса автосалона видна большая группа людей.

Родные подозреваемого осудили его

Родственники директора автосалона, живущие в селе Сержень-Юрт Шалинского района, осудили его в эфире телекомпании на чеченском языке. "Я троюродный дядя этого парня. Если бы знал, как есть… это потом уже я начал сомневаться, но поздно было", - сказал один из них, Абдул Молхаджиев.

"Мы не знали, что и как, пока люди не стали сюда ходить. Мы думали, что нормально работает. Этот человек оказался причиной страданий и наших, и [других] людей", - сказал троюродный брат бывшего владельца автосалона, Усман Молхаджиев.

"Мы худо-бедно пытались прожить эту жизнь, никому не мешали, не занимались такими вещами и не планировали заниматься. То, что сделал этот товарищ, большое вероломство в отношении людей. И бесследно скрылся. Тех доходов, о которых эти люди говорят, я в своей жизни не видел", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова троюродного брата владельца автосалона, Асламбека Идрисова.

Жители Чечни охотно продавали машины через автосалон

Автосалон Dream Car пользовался достаточно большой популярностью в республике, указал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Лема. "Салон был известный и пользовался популярностью, потому что они предлагали очень выгодные условия продавцам авто. Например, если твое авто стоит 300 тысяч, то можно было сдать его в салон за 350 тысяч или даже больше. Тебе в таком случае выплачивалось 50% от суммы, а остальная часть разбивалась на части и выдавалась 3-5 месяцев. Сами они тоже продавали авто в рассрочку - опять-таки, с большой надбавкой. Машины там были в основном свежие, не битые, не крашеные, так что продавать и покупать у них авто считалось выгодным", - сообщил он.

"Я сам чуть было в прошлом году не сдал им свое авто. Повезло, что моя машина была 2011 года, а они брали только автомобили 2013 года выпуска и выше. Бегал бы теперь, как другие клиенты, без машины и без денег", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой грозненец, Сулейман.

Житель Чечни Лечи осудил тех, кто добивается денег от родственников владельца автосалона. "Видел этот репортаж об автосалоне Dream Car. Больше всего мне жаль родственников этого самого владельца салона. Простые сельские работяги, у которых нет ни больших доходов, ни возможностей каких-то решить проблему - да еще и троюродные братья и дяди. Они в чем виноваты? Это у нас такое правило: раз человек что-то натворил, то с претензиями идут к родным. Я считаю такое в корне неправильным. Когда ты сдавал в этот салон или покупал авто, ты разве спрашивал у его родственников? Интересовался их мнением по этому поводу? Так зачем теперь теребить людей?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Публикация репортажа о Dream Car на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram к 11.40 мск 18 февраля собрала 9621 просмотр и 22 комментария. "Ужас! Как так можно обманывать народ? А вся проблема осталась его родным, а с них взять-то и нечего", - написала zaremadaldaeva.

Последняя запись на странице грозненского автосалона Dream Car в Instagram опубликована 5 января. Она, как и предыдущие публикации, посвящена проблемам автосалона. "Всеми возможными способами пытаемся дойти до вышестоящих инстанций, включая муфтият, прося совета в решении сложившейся ситуации в салоне. Самой главной задачей является рассчитать остаток дохода таким образом, чтобы ни один человек не остался без ничего, не говоря уже об убытках, которые вы понесли, просим прощения и вашего понимания", - говорится в публикации. Комментарии к ней отключены. У паблика 71,9 тысячи подписчиков.