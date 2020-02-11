Ущерб от сброса сточных вод в Светлом Яре превысил 280 миллионов

11 февраля 2020, 12:56

13 квадратных километров земель в окрестностях Светлого Яра загрязнены сточными водами, заключил Росприроднадзор после проверки жалоб местных жителей. Светлоярцы выразили обеспокоенность качеством очистки питьевой воды и пожаловались на ее неприятный запах.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 февраля суд запретил коммунальному предприятию "Осока-Л" сбрасывать сточные воды у поселка Светлый Яр и обязал местные власти организовать водоотведение и очистку канализации. Удовлетворенный судом иск Волгоградская природоохранная прокуратура подавала после жалоб местных жителей.

Местные жители утверждают, что трубы были демонтированы, в результате сточные воды стали попадать прямо на землю, а оттуда - в грунтовые воды. Эти стоки отравляют реки и посевы, указали активисты. Местные жители связали проблемы со здоровьем, в частности приступы аллергии, с неблагоприятной экологической обстановкой. По мнению экологов, сброс неочищенных сточных вод на землю может привести к распространению инфекционных заболеваний и заражению почвы.

Росприроднадзор поставил вопрос об уголовном преследовании коцессионера

Росприроднадзор отчитался о привлечении компании "Осока-Лик" к административной ответственности за порчу земель, по части 2 статьи 8.6 КоАП. Согласно расчетам управления ведомства по Астраханской и Волгоградской областям, размер причиненного экологии ущерба составляет 283,5 миллиона рублей. Собранные материалы переданы правоохранителям, которые должны решить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела по статьям "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Порча земли".

Ведомство усмотрело в действии компании признаки и других административных правонарушений, по статьям 8.1 и 8.41 КоАП. "Осока-Лик" не заплатила за негативное воздействие на окружающую среду в 2018 году и не осуществляло производственного экологического контроля за сбросом сточных вод, предположил Росприроднадзор.

Согласно результатам расследования, которым Росприроднадзор занимался совместно с прокуратурой, неочищенные сточные воды из Светлого Яра с апреля 2017 года сбрасываются в пруд-испаритель. По данным Нижне-Волжского бассейнового-водного управления, только в 2018 году в этот пруд были сброшены 627 тысяч кубических метров стоков. При этом по документам пруд-испаритель был ликвидирован еще в 2006 году, а 13 квадратных километров земель, которые он занимал, подлежали рекультивации. Администрация поселка Светлый Яр не предпринимала мер для того, чтобы перевести эту территорию в категорию земель сельхозначения, утверждает Росприроднадзор.

Экспертиза показала, что в на территории пруда в несколько раз превышена концентрация загрязняющих веществ: железа, хлорид-иона, сульфат-иона, нефтепродуктов, фосфат-иона, говорится в публикации от 10 февраля на сайте управления Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям.

В конце ноября 2019 года жители Светлого Яра добились расследования хищения трубопровода. Дело возбуждено по статье о мошенничестве. 18 января суд в Волгограде поместил под стражу на два месяца бывшего замглавы Светлоярского района Волгоградской области Сергея Звезденкова.

Жители Светлого Яра пожаловались на качество питьевой воды

В Светлом Яре сложилась катастрофическая ситуация и с водоснабжением, поскольку трубы крайне изношены, заявил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя отделения Комитета по борьбе с коррупцией в Волгограде и Волгоградской области Анатолий Полунин.

Качество воды ухудшилось после передачи Светлоярского водозабора московской компании, утверждает глава районного отделения комитета Иван Михин. "По контракту обещали вложить 100 с лишним миллионов, но ни одного миллиона не вложили. Очищение воды ухудшилось. Водозабор был передан 1 апреля 2017 года, за это время не проходило замен труб, нет в запасе ни одного насоса", - сказал он.

По словам Михина, в комитет пришла жалоба местной жительницы, в которой говорится, что "на водозаборе антисанитария, нигде ничего не моется, грязь, осветители грязные, плитка в осветителях покрыта слизью, не меняется уже много лет". "Песок и гравий в осветителях не меняется, осветители еле дышат, многие в нерабочем состоянии, вода после промывки осветителей сбрасывается прямо в Волгу. Вся грязь идет в Волгу, резервуары чистой воды много лет не чистились, там уже все в слизи. <...> Все оборудование на грани катастрофы, и никому ничего не надо. Уничтожена баклаборатория. Вода идет часто с запахом. На кастрюлях и стенках остается после отстоя слизь", - зачитал письмо Михин.

Рабочие водоканала трудятся в недопустимых условиях, указала корреспонденту "Кавказского узла" жительница поселка Надежда Яркина. "Крыша в цехах протекает, окна разбиты, отопления нет душевых кабинет нет", - рассказала она.

Житель Светлого Яра Александр Афонин сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что сделал анализ воды, поступающей к нему в дом. "Она соответствует нормам. Но у меня старая часть водопровода – там керамическая труба, которая не ржавеет. Может быть, этим и объясняется результат анализа. А вот у моей мамы в пятиэтажках вода воняет. Мне есть с чем сравнить, и это очень чувствуется даже на вкус - есть неприятный болотный запах. По рассказам самих работников водозабора, в цеху, где идет очистка и осветление воды, нет крыши, туда льет дождь. Я думаю, проблема в устаревших трубах", - сказал он.

Жительница расположенной в Светлом Яре пятиэтажки Ольга Забурова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в последнее время качестве воды стало хуже. "Запах стал неприятный, даже кипячение его не убирает. Мы поэтому стали воду в баклажках иногда покупать, хотя раньше никогда этого не делали", - заявила она.

Компания "Осока-Лик" следит за качеством воды, говорится в ответе администрации Светлоярского муниципального района Ивану Михину от 4 декабря 2019 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). "Концессионером ООО «Осока-ЛИК» утверждена рабочая программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарных противоэпидемических мероприятий на водоочистных сооружениях. Данная программа согласована с главным государственным врачом управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Ежеквартально проводятся испытания качества воды. Протоколы испытаний размещаются на официальном сайте Светлоярского муниципального района Волгоградской области", - говорится в ответе.

На сайте Светлоярского водоканала указано, что в апреле 2017 года между администрацией района и "Осока-Лик" были заключены концессионные соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности. Срок реализации концессионных соглашений - 30 лет. Общий объем инвестиций - 110 миллионов рублей, из них на водоснабжение - 86,88 млн рублей, на водоотведение - 23,12 млн рублей. Предельный размер расходов на 2017-2019 годы составил 44,16 млн рублей, из них по водоснабжению – 25,41 миллиона, по водоотведению - 18,75 миллиона.

Неправительственный комитет по борьбе с коррупцией в январе указал прокуратуре на некомпетентность местных чиновников, которая привела к ухудшению экологической ситуации.

Прокуратура перенаправила обращения Комитета по борьбе с коррупцией в районный отдел МВД и главе Светлоярского района, говорится в ответе прокуратуры Светлоярского района от 7 февраля (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

На сайте компании "Осока-Лик" к 12.56 мск 11 февраля не появилось комментариев относительно претензий Роспотребнадзора.