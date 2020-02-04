Кубанский хирург Алена Верди освобождена из-под стражи

04 февраля 2020, 08:01

В Краснодаре освободили из-под стражи пластического хирурга Алену Верди, которую ранее обвинили в оказании некачественных медицинских услуг. Экспертизы не подтвердили первоначальную версию следствия, что здоровью пациентов был нанесен тяжкий вред, поэтому обвинение переквалифицировали, заявил ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля 2019 года пластический хирург из Краснодара Алена Верди была задержана в Краснодаре, после чего суд по ходатайству следствия заключил ее под стражу. Адвокаты просили перевести ее под домашний арест, однако суд не удовлетворил их просьбу. 30 октября 2019 года Ленинский районный суд Краснодара продлил Верди срок содержания под стражей.

По версии следствия, в октябре 2017 года врач сделала жительнице Краснодарского края платную операцию по восстановлению эстетических пропорций живота, после чего у пациентки возникли проблемы со здоровьем. С жалобами на здоровье после операций врача обратились еще пять пострадавших, а хирург не смогла подтвердить свое медобразование, сообщил следком. Своей вины в оказании опасных для жизни услуг врач не признает.

В Краснодаре освободили из-под стражи подозреваемую в оказании некачественных услуг пластического хирурга Алену Верди, сообщили 3 февраля "Юга.ру".

Алену Верди освободили из-под стражи на основании заключения экспертиз, в которых говорится, что здоровью потерпевших по уголовному делу был причинен нетяжкий вред, информировал 3 февраля со ссылкой на ее адвоката Давида Иадзе ТАСС.

"Моя доверительница освобождена из-под стражи. Пришли результаты экспертиз, на основании которых потерпевшим не причинен тяжкий вред здоровью", - цитирует Иадзе агентство.

Следствие переквалифицировало статью обвинения - оказание услуги с причинением тяжкого вреда здоровью (часть вторая ст. 238 УК РФ) на нетяжкую - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - часть первая той же статьи УК, сообщило 3 февраля со ссылкой на Давида Иадзе агентство "Интерфакс".

Если, согласно части второй статьи 238 УК РФ оказание услуги с причинением тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок до шести лет, то максимальное наказание по первой части той же статьи - лишение свободы на срок до двух лет.

Рассматривается вопрос о прекращении дела в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, подчеркнул Давид Иадзе.

Следствию не удалось подтвердить версию, что выданный Алене Верди на Украине диплом врача является поддельным, отметил адвокат.

"Мы представили все необходимые документы о квалификации врача. Вопрос проверки их подлинности - вопрос к следствию. Однако обвинение в использовании подложного документа Верди уже не предъявляется", - цитирует Давида Иадзе агентство.

На сайте следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю на 6.30 мск 4 февраля нет информации об освобождении Алены Верди.