Родственники Гаджиева лишились свиданий с ним в СИЗО

03 февраля 2020, 22:40

Пять человек продолжили в Махачкале одиночные пикеты в поддержку арестованного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. Новый следователь по делу Гаджиева не дает ему свиданий с близкими более месяца, сообщили родственник и адвокат журналиста.

Как писал "Кавказский узел", активисты в Махачкале еженедельно проводят серию одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование журналиста Абдулмумина Гаджиева. Последняя такая акция прошла в Махачкале 27 января. В тот же день Верховный суд Дагестана отказался удовлетворить апелляцию на арест Гаджиева, оставив его под стражей до 13 марта.

Редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Вины он не признает. Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сегодня коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева вновь провели серию одиночных пикетов у комплекса зданий МВД и УФСБ по Дагестану в центре Махачкалы. На месте проведения акции присутствовали журналисты республиканских и федеральных изданий. В общей сложности на месте пикета находилось 15 человек, а непосредственное участие в акции приняли пять человек.

Проезжающие мимо пикетчиков автомобилисты выражали им поддержку, издавая длинный гудок, передает присутствовавший на месте акции корреспондент «Кавказского узла». Мобильный патруль полиции располагался неподалеку от пикетчиков. Полицейские не помешали проведению акции, однако переписали личные данные всех участников пикета.

Житель Махачкалы Муртазали, который сегодня впервые принял участие в серии одиночных пикетов, рассказал, что присоединился к акции, чтобы выразить свою гражданскую позицию и поддержку Абдулмумину Гаджиеву. При этом мужчина отметил, что лично Гаджиева не знает. «Гаджиева я не знал, но читаю газеты и слежу за его делом»,- заявил корреспонденту «Кавказского узла» Муртазали.

Общественный интерес к делу Абдулмумина Гаджиева возрос после того, как его поддержали федеральные журналисты, считает заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов.

По его мнению, проведение еженедельных одиночных пикетов - это средство для привлечения еще большего общественного внимания к ситуации Гаджиева. «Проведение пикетов способствует тому, чтобы дагестанское общество еще лучше знало ситуацию и детали уголовного дела Абдулмумина Гаджиева. Когда уже человек сам знает детали уголовного дела, он видит, насколько это дело абсурдное, нелогичное»,- заявил корреспонденту «Кавказского узла» Магомед Магомедов.

Прохожие проявили интерес к акции

Проходящие мимо пикетчиков жители Махачкалы проявили интерес к акции.

Со слов жительницы Махачкалы, представившейся Сабиной, она уже в течение месяца следит за развитием событий вокруг уголовного преследования Гаджиева. «Я слышала про всю эту историю и видела, что недавно его поддержали общественные деятели. По-моему, Голунов про него сказал, и Ирина Шихман»,- рассказала Сабина. Она уверена в несправедливости происходящего с Гаджиевым. «Это все несправедливо - то, что происходит. У нас должны быть независимые суды, и должно все расследоваться беспристрастно»,- отметила Сабина.

Махачкалинка Лейла также считает несправедливым уголовное преследование Гаджиева. Со слов девушки, большинство из ее знакомых в курсе дела журналиста и солидарны с ее мнением.

Житель Махачкалы Тимур положительно оценил акцию, указав на то, что считает, что Гаджиев должен быть освобожден.

27 января стало известно, что известные российские журналисты распространили совместное обращение в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Они назвали выдвинутые против него обвинения надуманными и указали на опасность, которой подвергаются журналисты на Северном Кавказе. В защиту Абдулмумина Гаджиева, в частности, выступили корреспондент и главный редактор "Медузы" Иван Голунов и Иван Колпаков, спецкорреспондент "Новой газеты" Илья Азар, журналист "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, журналисты Олег Кашин и Максим Шевченко, блогер-интервьюер Ирина Шихман. Их видеообращение, опубликованное на YouTube-канале Ильи Азара, к 22.45 3 февраля собрало 8194 просмотра и 95 комментариев. На 569 "лайк" приходится четыре "дизлайка".

Родственники Гаджиева не могут добиться свидания с ним

Близкие Абдулмумина Гаджиева не могут добиться встречи с ним, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности один из родственников арестованного журналиста. С его слов, последнее свидание было в декабре 2019 года.

Мужчина также сообщил, что дело Гаджиева в начале января передано другому следователю. После того, как дело было передано новому следователю, родственникам Гаджиева разъяснили, что они должны написать заявление на свидание. Мать Абдулмумина Гаджиева еще в 20-х числах января написала заявление с просьбой предоставить свидание с сыном. «До этого проблем со свиданиями не было. Следователь Телевов давал свидания, а сейчас получились проблемы»,- сообщил родственник Гаджиева.

На данный момент родственников и детей Абдулмумина Гаджиева поддерживают его многочисленные друзья, сообщил мужчина.

Отказ предоставить родственникам свидания Гаджиеву подтвердил адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. По его словам, этот отказ упирается в позицию следователя, а не в какие-то бюрократические процессы, вызванные передачей дела. Выдача разрешения на свидание или отказ зависит только от следователя, при этом родственники могут встречаться с арестованным не более двух раз в месяц, прокомментировал Шабанов корреспонденту «Кавказского узла».

Другой адвокат Гаджиева Ахмед Ахмедов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что видел журналиста 30 января. Ахмедов отметил, что Гаджиев был в хорошем расположении духа и на условия содержания не жаловался. «Никаких жалоб на условия содержания у него нет. Был в хорошем расположении духа»,- сообщил Ахмел Ахмедов.

После ареста Гаджиева у организаторов конкурса журналистов на премию имени Камалова возникли проблемы

У организаторов конкурса журналистов на премию имени убитого в Дагестане основателя "Черновика" Хаджимурада Камалова наблюдаются сложности во взаимодействии с властями республики в части проведения мероприятия по вручению премии.

Организаторы не могут получить разрешения от Министерства культуры Дагестана на проведение данного мероприятия на одной из площадок подконтрольных ведомству, сообщил брат Хаджимурада Камалова, учредитель "Черновика" Магди Камалов.

"Я уже третий месяц не могу получить внятного ответа ни от Минкульта, ни от вице-премьера, курирующего Минкульт", - заявил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» Магди Камалов.

Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года. Убийцы выстрелили в журналиста 14 раз. Камалов занимался журналистскими расследованиями, в том числе по поводу исчезновения людей, был автором статей с критикой властей и руководства МВД Дагестана. Премия имени Хаджимурада Камалова вручается с 2012 года.

При этом Камалов затруднился ответить на вопрос, считает ли он такое отношение властей Дагестана следствием событий вокруг как самого еженедельника в общем, так и Абдулмумина Гаджиева в частности. "Я не могу понять причину", - заявил Камалов. Он добавил, что организаторы хотели бы провести данное мероприятие совместно с властями республики.

Напомним, 2 октября 2019 года вооруженные силовики в масках пришли в редакцию газеты "Черновик" и провели там более семи часов. С их уходом пропали оргтехника и документы. Сотрудники издания связали обыск с делом Абдулмумина Гаджиева. Обыски нарушили работу редакции, из-за этого очередной номер газеты оказался под угрозой срыва. Силовики стремились показать, что могут надавить на журналистов, заявил тогда заместитель главреда Магомед Магомедов.

Гаджиев продолжает работу журналиста из СИЗО

"Черновик" продолжает публиковать колонки Гаджиева, написанные им в СИЗО. Последняя публикация была 31 января в четвертом номере газеты. В статье «Салим...», которая также опубликована на сайте издания, Гаджиев рассказывает о своем однокласснике Салиме Халитове, его резонансном обращении в соцсети и рассуждает о воздействии подобных публикаций на общество.

Бывший заведующий отделением лучевой диагностики Республиканского ортопедо-травматологического центра имени Цахаева Салим Халитов в Instagram опубликовал обращение, в котором указал Минздраву республики на нарушения в работе учреждения и недоступность высокотехнологической диагностики для пациентов с полисом ОМС. Министерство приняло сторону главврача центра, и Халитов уволился. 28 января Халитов провел пикет с требованием к Минздраву признать свою неправоту и наказать ответственных за нарушения в работе центра. Но затем он отказался от проведения пикетов и сообщил, что намерен в судебном порядке восстановиться на работе в ортопедо-травматологическом центре.

«В Минздраве удивлены тем, что Салим решил обратиться к министру через соцсети. Там с упрёком спрашивают, почему он выбрал именно этот вариант. Да потому что на сегодняшний день в нашей республике это (во многих случаях) самый эффективный способ остановить зло! А зачастую и вовсе единственный», - пишет Абдулмумин Гаджиев.

По его словам, «ничто сегодня так не вразумляет наших людей, как резонанс». «Если бы следователи, вместо того чтобы жаловаться обвиняемым, что они просто исполнители, которых заставляют доказывать вину невиновных, могли бы найти в себе мужество рассказать об этом в Instagram… Если бы судьи, которые шепчут на ушко родственникам подозреваемых, что они всё прекрасно понимают, но ничего поделать не могут, осмелились бы заявить об этом в соцсетях… Если бы участковые начали писать в своих «статусах» (хотя бы в WhatsApp), что их вынуждают составлять ложные характеристики на людей… Если бы медперсонал в больницах мог рассказывать в Instagram о незаконных приказах своего начальства… Наша жизнь стала бы намного лучше. Возможно, в обществе со здоровой социально-политической обстановкой это было бы неуместным, но здесь и сейчас соцсети… превосходны», - отмечает Абдулмумин Гаджиев.

Завершая статью, он указывает, что, если Салим Халитов не вернётся на свою прежнюю работу, то у медицинских учреждений Махачкалы появится возможность заполучить «порядочного профессионала». «Каждое из этих качеств ценно само по себе. Что же говорить о людях, которые их в себе собрали?» - подчеркивает журналист.

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