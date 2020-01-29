Серж Саргсян. Фото: Европейская народная партия https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Serzh_Sargsyan

29 января 2020, 11:59

Дело Сержа Саргсяна передано в суд

Генпрокуратура Армении утвердила обвинительное заключение по делу о присвоении более миллиона долларов, в котором обвиняется третий президент Серж Саргсян и еще четыре человека.

Как писал "Кавказский узел", 20 января Следственная служба Армении отчиталась об окончании расследования дела о присвоении более миллиона долларов, в котором обвиняется бывший президент Серж Саргсян. Дело было направлено в прокуратуру.

Согласно материалам дела, в 2013 году Саргсян "с группой лиц" организовал растрату, присвоение и хищение около 490 миллионов драмов (почти 1,03 миллиона долларов). Следователи считают, что Саргсян поручил отдать предпочтение участвовавшей в тендере компании "Флеш", в то время как самую низкую цену предложила компания "Максхур". 5 декабря 2019 года следствие назвало владельца компании "Флеш" Барсега Бегларяна пособником Саргсяна по делу о хищении.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, дело сегодня передано в суд, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

По ее словам, в деле, кроме Сержа Саргсяна, еще четверо обвиняемых - экс-министр сельского хозяйства Серго Карапетян, его бывший заместитель Самвел Галстян, бывший начальник управления растениеводства Геворг Арутюнян и владелец компании "Флеш" Барсег Бегларян.

В присвоении или растрате в особо крупных размерах обвиняется бывший министр Серго Карапетян, а Серж Саргсян и остальные фигуранты дела обвинены в соучастии, уточняет сегодня NEWS.am.

Комментариями обвиняемых либо их представителей относительно передачи дела в суд "Кавказский узел" пока не располагает.

Обвинение Саргсяну было предъявлено 4 декабря 2019 года. Защита Саргсяна заявила о нарушении неприкосновенности президента и потребовала от Генпрокуратуры Армении освободить его, а само дело закрыть. Прокуратура ответила отказом

Напомним, что 18 декабря 2019 года в ходе расследования дела был наложен арест на имущество Сержа Саргсяна и президента компании "Флеш" Барсега Бегларяна. 16 января прокуратура отказалась снять арест с имущества Саргсяна.

По данным армянских СМИ, владелец компании "Флеш" Барсег Бегларян - близкий друг Саргсяна, что, по мнению следствия, и определило его выбор, говорится в биографической справке о Саргсяне, подготовленной "Кавказским узлом".

Примечание:

"Защита Сержа Саргсяна подала жалобу по его делу в Генпрокуратуру", "Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение Роберта Кочаряна", "Глава администрации Кочаряна обвинен в давлении на Конституционный суд Армении".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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