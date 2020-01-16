Генпрокуратура отказалась снять арест с имущества Сержа Саргсяна

16 января 2020, 15:16

Защита решила обжаловать отказ прокуратуры снять арест с имущества третьего президента Армении, заявил адвокат Сержа Саргсяна.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 декабря в ходе расследования дела о растрате государственных средств в особо крупных размерах был наложен арест на имущество третьего президента Армении Сержа Саргсяна и президента компании "Флеш" Барсега Бегларяна.

Серж Саргсян обвинение в присвоении более одного миллиона долларов, Барсега Бегларяна следствие считает его пособником. Защита Саргсяна заявила о нарушении неприкосновенности президента и потребовала от Генпрокуратуры Армении освободить его, а само дело закрыть. Прокуратура ответила отказом.

Жалоба адвоката на арест имущества Сержа Саргсяна отклонена, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Генпрокуратуры Армении. Представитель ведомства также отметил, что следствие еще не передало в прокуратуру обвинительное заключение.

Теперь защита обратится с требованием о снятии ареста с имущества Саргсяна в суд, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Амрам Макинян. В Уголовном кодексе Армении говорится, что арест на имущество человека накладывается только в том случае, если есть угроза уничтожения или сокрытия этого имущества, указал он. "Не предположения, не мифы, не пожелания, а именно доказательства. Как решение следователя об аресте имущества, так и отклонение Генпрокуратуры требования защиты о снятии ареста незаконны. А весь абсурд состоит в том, что прокуратура в качестве основания для своего решения указала на личность Сержа Саргсяна и его жизненный опыт", - отметил адвокат.

Макинян добавил, что Серж Саргсян не признает вину, а в материалах дела нет никаких доказательств о причастности третьего президента к хищению.