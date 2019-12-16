16 декабря 2019, 23:57

Генпрокуратура отклонила требование защиты по делу Сержа Саргсяна

Адвокат третьего президента Армении Сержа Саргсяна назвал необоснованным отказ Генпрокуратуры аннулировать уголовное дело.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 декабря Сержу Саргсяну было предъявлено обвинение в присвоении более одного миллиона долларов. Уголовное дело против третьего президента Армении может быть связано с его политической активностью, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. 5 декабря следствие назвало владельца компании "Флеш" Барсега Бегларяна пособником Сержа Саргсяна по делу о хищении миллиона долларов. 6 декабря защита Саргсяна заявила о нарушении неприкосновенности президента и потребовала от Генпрокуратуры Армении аннулировать обвинение и меру пресечения.

Адвокат Амрам Макинян сегодня получил решение Генпрокуратуры, в котором ведомство отклонило ходатайство об аннулировании уголовного дела. Макинян назвал решение прокуратуры "необоснованным" и отметил, что обратится с жалобой в суд.

Он вновь подчеркнул неприкосновенность Сержа Саргсяна в соответствии с Конституцией Армении. Бывший президент не может подвергаться преследованию или привлекаться к ответственности, заявил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

"В обвинении говорится, что с использованием должностного положения Саргсян совершил какие-то действия. А Конституция страны запрещает преследование", - сказал Макинян.

Согласно материалам уголовного дела, в 2013 году Саргсян с группой лиц организовал растрату, присвоение и хищение около 490 млн драмов (почти 1,03 млн долларов). Следователи считают, что Саргсян поручил отдать предпочтение участвовавшей в тендере компании "Флеш", в то время как самую низкую цену предложила "Максхур". По данным армянских СМИ, владелец компании "Флеш" Барсег Бегларян - близкий друг Саргсяна, что, по мнению следствия, и определило его выбор, говорится в биографической справке о Саргсяне, подготовленной "Кавказским узлом".

Примечание:

"Чехия разрешила эстрадицию племянника Сержа Саргсяна", "Партия "Дашнакцутюн" упрекнула Пашиняна в отсутствии реформ", "Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение Роберта Кочаряна".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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