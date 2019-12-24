24 декабря 2019, 19:22

Суд арестовал племянника Сержа Саргсяна

Обвиняемый в хранении наркотиков и оружия Нарек Саргсян взят под стражу в Армении после экстрадиции из Чехии.

Как сообщал "Кавказский узел", Нарек Саргсян был задержан в Праге 6 декабря 2018 года. Муниципальный суд Праги удовлетворил запрос армянской стороны об экстрадиции Нарека Саргсяна в июне 2019 года, в декабре экстрадицию одобрил и чешский Минюст. Чехия выдала племянника Сержа Саргсяна Армении, где он был задержан, сообщила армянская полиция 20 декабря.

Суд поздно вечером 23 декабря удовлетворил ходатайство следствия об аресте Нарека Саргсяна, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян, не уточнив срок содержания под стражей.

В начале июля 2018 года силовики, явившиеся домой к Нареку Саргсяну, чтобы проверить законность получения им рисунков художника Мартироса Сарьяна, нашли у него наркотики и оружие. Служба национальной безопасности Армении объявила подозреваемого в розыск.

Напомним, уголовному преследованию подверглись и другие родственники Сержа Саргсяна. В июле суд вынес решение о заочном аресте зятя Сержа Саргсяна Ары Минасяна, объявленного в розыск по обвинению в крупном мошенничестве в ереванском медцентре.

Серж Саргсян в мае 2018 года на фоне массовых акций протеста оставил пост премьер-министра. Новым премьером стал лидер "бархатной революции" Никол Пашинян, сообщается в биографических справках, опубликованных на "Кавказском узле".

Примечание:

"Следствию отказано в аресте Ваагна Арутюняна", "Чехия разрешила эстрадицию племянника Сержа Саргсяна", "Партия "Дашнакцутюн" упрекнула Пашиняна в отсутствии реформ".

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