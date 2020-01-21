Правоохранители отчитались о завершении расследования дела Саргсяна

21 января 2020, 08:08

Расследование дела о присвоении более миллиона долларов, в котором обвиняется третий президент Серж Саргсян, завершено, сообщила Следственная служба Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 декабря в ходе расследования дела о растрате государственных средств в особо крупных размерах был наложен арест на имущество третьего президента Армении Сержа Саргсяна и президента компании "Флеш" Барсега Бегларяна. 16 января генеральная прокуратура отказалась снять арест с имущества Саргсяна.

Завершено предварительное расследование дела, по которому обвиняется третий президент Армении Серж Саргсян. Дело передано в прокуратуру для последующей передачи в суд, сообщил 20 января корреспонденту "Кавказского узла" представитель Специальной следственной службы Армении.

Президента компании "Флеш" Барсега Бегларяна следствие считает пособником Сержа Саргсяна. Защита Саргсяна заявила о нарушении неприкосновенности президента и потребовала от Генпрокуратуры Армении освободить его, а само дело закрыть. Прокуратура ответила отказом.