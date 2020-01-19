Газовики после жалоб жительницы Чечни на незаконное отключение обвинили ее в долгах

19 января 2020, 00:49

Жительница селения Хамби-Ирзе обвинила газовиков в незаконном отключении газоснабжения в доме, где проживает пятеро детей. Чиновники в ответ заявили о ее многолетних долгах за коммунальные услуги.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни жаловались, что работники газовых служб во время рейдов без разрешения заходят во дворы и угрожают отключением услуги. Масштабные проверки связаны с крупной задолженностью жителей республики за год, пояснили в "Газпроме". Пользователи Instagram объяснили долги за газ бедственным положением чеченцев.

Общая задолженность Чечни перед «Газпромом» за газ, по стоянию на 1 января 2019 года, составляла 15,9 миллиардов рублей. Заставить оплатить долги за газ жителей Северного Кавказа могут только систематические отключения, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. 18 января 2019 года в многоквартирных домах в столице Чечни прошли проверки газового оборудования. 24 января 2019 года прошли рейды в чеченском селе Цоци-Юрт, во время которых, по словам местных жителей, работники газовых служб отключили газ в нескольких частных домах. 29 января 2019 года в ходе рейдов сотрудники газовых служб провели массовые отключения потребителей в селах Бачи-Юрт и Майртуп. В газовой компании эти меры объяснили нарушениями требований безопасности.

Жительница селения Хамби-Ирзе, расположенного в Ачхой-Маратновском районе Чечни, опубликовала в социальных сетях видеоролик, в котором обвинила газовиков в незаконном отключении газоснабжения в доме, где проживают пятеро детей. В репортаже на ЧГТРК "Грозный" женщину обвинили в многолетних долгах из-за неуплаты коммунальных услуг. Репортаж об этом был показан в новостной программе телеканала 17 января.

«Эти (газовики) приехали. Несмотря на то, что в доме пятеро детей, отрезали газ и уезжают!» - говорит женщина в начале сюжета, на котором работник газовой службы грузит в кузов машины оборудование.

Автор материала поясняет, что жительница селения Хамби-Ирзе обвиняет сотрудников газовой компании в том, что те "устроили беспредел", однако, по словам автора, в ситуации разбиралась специальная комиссия, и ситуация на месте «совсем иная».

Представитель Ачхой-Мартановского филиала компании «Газпром межрегионгаз Грозный» Анзор Расаев рассказывает авторам материала, что жительнице селения «по сроку давности» было проведено списание задолженности на сумму 113 861 рубль, но имеющаяся на сегодняшний день задолженность составляет 183 тысячи рублей. «На основании этого им отрезан газ», - заявил он.

В материале было подчеркнуто также, что жительница селения поживает в доме своего родственника уже восемь лет и «ни разу не платила за голубое топливо». Подача газа, по словам автором материала, была прекращена «после многочисленных предупреждений», однако семья «занялась» хищением, на что немедленно отреагировали газовики.

Сын жительницы селения рассказал о том, как его мать сделала видео.

«Это видео моя мать сделала (сняла) поторопившись, меня дома не было. Я знаю, что это вина матери. Появление этого видео - тоже вина нашей матери», - сказал он авторам материала.

Прокомментировал ситуацию в эфире телеканала глава села Ирисхан Эдильханов. По его словам, семье предлагалось подать документы на получение субсидии. Он отметил, что руководители газовых, электрических и водопроводных сетей в курсе этой ситуации, и что семье предлагалось оказать любое содействие в оформлении необходимых бумаг, вплоть до выделения транспорта, чтобы на месте подать соответствующие документы, но те на это никак не отреагировали.

Опрошенные 18 января корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни усомнились в правомерности отключения газа.

«Как обычно, выразившего недовольство человека выставили злостным нарушителем платежной дисциплины и виновницей всех своих бед. Правда, сама женщина так и не извинилась на камеру. Как обычно бывает, вместо нее это пришлось сделать сыну, который заявил, что во всем виновата его мать. Так что прежде чем жаловаться на кого-то или снимать и распространять видеоролики, нашим людям надо 100 раз подумать о возможных последствиях таких шагов. И быть готовыми к тому, что в итоге их же и выставят виноватыми во всех бедах», - читает Роза.

Жители Чечни регулярно приносят публичные извинения за неподобающее поведение, за сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников и критику властей. Часть извинений звучит в эфире республиканского телеканала "Грозный". Люди вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

«Насколько я знаю, отключать газоснабжение в зимний период времени не разрешается. Это можно делать только в весенне-летний период времени. В данной конкретной ситуации и женщина права, и газовики тоже. Первая высказала недовольство тем, что их лишили газоснабжения, несмотря на наличие пятерых детей в доме. Вторые, то есть газовики, отрезали линию после самовольного подключения. Но страдают от этого дети, вот что главное», - заявил по этому поводу местный житель Салавди.

«Меняются только ситуации, в которых люди у нас жалуются на беспредел со стороны работников различных структур и служб. Но результат всегда один. Виновным оказывается сам жалобщик, а не тот или те, на кого он пожаловался. Впрочем, по-другому у нас обычно и не бывает. Недовольным или их близким приходится регулярно извиняться и каяться в совершенном», - отметил грозненец Бауди.

В начале 2019 года житель Урус-Мартановского района опубликовал в WhatsApp извинения перед работниками газовой компании, которых перед этим обвинил в "несправедливости". Мужчина извинился, опасаясь принуждения к покаянию на ТВ, предположили местные жители.