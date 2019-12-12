Родственник Зелимхана Хангошвили объявлен в международный розыск

12 декабря 2019, 22:35

Суд в Москве заочно арестовал обвиняемого в содействии терроризму Муради Кавтарашвили, который, по словам источника, является родственником Зелимхана Хангошвили.

Как сообщал "Кавказский узел", Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа. Предполагаемый убийца был задержан. Родные и знакомые убитого предположили, что в его устранении были заинтересованы как российские, так и грузинские спецслужбы. Убитый в Германии Зелимхан Хангошвили был одним из организаторов взрывов в метро Москвы, заявил Владимир Путин.

Своими словами о "кровавом человеке" Зелимхане Хангошвили президент РФ Владимир Путин полностью отверг версии о причастности российских спецслужб к убийству в Берлине, считают ветеран "Альфы" Сергей Гончаров и политолог Дмитрий Орешкин. Блогер Тумсо Абдурахманов и журналистка Фатима Тлисова усмотрели в словах Путина попытку оправдать это убийство.

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал на два месяца обвиняемого в содействии терроризму, со ссылкой на пресс-службу суда сообщает сегодня РБК. Заседание проходило в закрытом режиме, но дело Кавтарашвили не носило грифа «секретно», уточнили в пресс-службе.

Муради Кавтарашвили будет заключен под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России, а «именно с момента пересечения им государственной границы России и передачи конвойной службе ФСИН России, либо с момента его задержания на территории страны», приводит сегодня слова пресс-секретарь московского суда Ксении Первовласенко ТАСС. По данным источника агентства Муради Кавтарашвили является родственником Зелимхана Хангошвили и проживал в ФРГ под именем Торнике Кавтарашвили. По данным агентства, Кавтарашвили объявлен в международный розыск.

Фамилию Кавтарашвили как фамилию матери Зелимхана Хангошвили упоминал руководитель немецко-кавказского общества в Берлине, правозащитник Эккехард Маас. Правозащитник заявил, что Хангошвили сделал паспорт на фамилию матери, когда бежал в Тбилиси после второй чеченской кампании.

На сайте Лефортовского райсуда Москвы говорится, что ходатайство о заключении под стражу Муради Кавтарашвили было удовлетворено судьей Альбиной Галимовой 18 сентября. Текст постановления, по состоянию на 22.20 мск сегодня, на сайте не опубликован. Кавтарашвили вменялась часть 4 статьи 205.1 УК России «содействие террористической деятельности», максимальная санкция которой предусматривает пожизненное заключение.

Россия и Германия поспорили по поводу запросов о выдаче Хангошвили

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил заявление, ранее сделанное самим Владимиром Путиным, о неоднократным запросах в Германию о выдаче гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. «Запросы были, и об этом докладывалось президенту […] Более того, человек не только подозревается, но и установлено участие этого гражданина в чрезвычайно кровавых террористических актах и массовом убийстве", - цитирует сегодня Пескова «Интерфакс».

Лидеры России и Германии затронули тему убийства Хангошвили в Берлине на пресс-конференции, состоявшейся по завершении саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже. "Это боевик, причем очень жесткий, кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро […] Это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе... Этот человек находился у нас в розыске", - сказал президент России, добавив, что вопрос о выдаче Хангошвили неоднократно ставился перед Германией.

По словам Пескова, в Европе скрывается много людей, причастных к «убийствам во время кровавых событий на Кавказе». «По-прежнему в странах Европы скрывается очень много людей, которые причастны и к терактам, и к организациям терактов, и к убийствам во время кровавых событий на Кавказе. Они где-то получают виды на жительство, где-то – гражданство […] И по многим из них ведутся следственные действия с тем, чтобы они были выданы Российской Федерации. Это абсолютно нормальная практика», - заявил пресс-секретарь российского президента.

Песков также отметил, что Россия не должна объяснять, почему Германия отрицает наличие запросов. "Мы не должны этого объяснять, мы информируем вас о своих действиях, которые имели место", - заявил Песков журналистам.

Ранее, 11 декабря, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт не подтвердил слова Путина о наличии запросов от России по поводу выдачи Зелимхана Хангошвили."У нас нет никаких данных о подобном запросе об экстрадиции", - процитировало Зайберта телерадиокомпания Deutsche Welle на сайте русской редакции.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что российские власти не имеют отношения к убийству Хангошвили. Правоохранительные органы Германии, в свою очередь, допустили, что российское государство или власти Чечни могли дать заказ на убийство. В связи с этим 4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, объяснив это решение отсутствием помощи России в расследовании убийства. Эту позицию поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

МИД России ответил на санкции Германии

Сегодня в МИД России был вызван посол ФРГ в России Гезе фон Гайр, которому «был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства Германии от 4 декабря об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине persona non grata», говорится в сообщении на сайте российского МИД.

«Российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении persona non grata двух сотрудников посольства ФРГ в России. Им предписывается покинуть территорию нашей страны в течение семи суток», - отмечается в сообщении ведомства.

Это решение посол посол Геза Андреас фон Гайр назвал несправедливым. «(Сотрудники, которым необходимо покинуть Россию) работали в принимающей стране совершенно безупречно и ни в чём не провинились. Они и их семьи пострадали в результате дипломатической ответной меры Российской Федерации», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте посольства Германии в России.

6 декабря стало известно, что россиянин, подозреваемый в убийстве Зелимхана Хангошвили, переведен в тюрьму строгого режима в Берлине в связи с опасениями за его безопасность. Подозреваемый в убийстве проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел", озвучили в тот же день итоги совместного расследования издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. По данным исследователей, стрелявший в Хангошвили использовал поддельный паспорт на имя Вадима Соколова. Это, по версии авторов публикации, невозможно было сделать без влиятельных покровителей, так как данные отсканированного паспорта автоматически соотносятся с данными системы "Роспаспорт", где Вадим Соколов не значится.

Напомним также,что по данным расследования The Insider, Bellingcat и Der Spiegel реальное имя подозреваемого в убийстве Хангошвили — Вадим Красиков. Авторы расследования полагают, что убийца Хангошвили ранее, в 2013 году, расправился в Москве с предпринимателем из Кабардино-Балкарии Альбертом Назаровым. Убийства, в частности, объединяет общий почерк - киллер подъезжал к месту преступления на велосипеде.