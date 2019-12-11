Дело об участии калмыцкого блогера в молебне возобновлено

11 декабря 2019, 21:40

МВД по Калмыкии добилось возобновления закрытого судом административного дела об участии блогера Сота Амунова в молебне 1 октября.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября Элистинский горсуд прекратил производство по делу блогера Сота Амунова о его участии в акции протеста против назначения врио мэра Элисты Дмитрия Трапезникова 1 октября.

Жители Элисты 29 сентября провели сход с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж. 1 октября акция прошла на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства. Накануне полиция предостерегла активистов о "недопустимости нарушений законодательства", и в соцсетях горожан приглашали не на акцию, а на "молебен о благополучии Элисты".

Верховный суд Калмыкии сегодня рассмотрел апелляцию МВД по республике на решение Элистинского городского суда по административному делу об участии Амунова в молебне 1 октября. Судья принял решение отправить дело на пересмотр, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Семен Атеев, который сегодня представлял интересы Амунова в суде.

"Произошло то же самое, что и ранее с решениями по делам активистов Ивана Чучеева и Санала Убушиева, когда производства были прекращены. Исполняется указание - не допускать оправдательных приговоров, возвращать эти дела в городской суд на пересмотр", - сказал Атеев.

5 ноября Элистинский горсуд не нашел состава правонарушения в действиях активистов Ивана Чучеева и Санала Убушиева и закрыл их административные дела об участии в молебне 1 октября. Однако полиция подала апелляции на эти решения и Верховный суд Калмыкии отправил их дела на пересмотр.

По его словам, сотрудница МВД в суде говорила, что это был несогласованный митинг. "Видео предоставили. Еще она указала на предостережение прокуратуры о том, что это несогласованный митинг" , - сказал Атеев. Он отметил, что это предостережение было вынесено Бадме Бюрчиеву, к Амунову "оно никакого отношения не имеет".

"Я приводил доводы - те же, что и раньше: что нельзя их (активистов) привлекать, поскольку никакого нарушения закона допущено не было. Но суд этого не услышал и вынес решение не в нашу пользу. Будем бороться дальше", - сказал Атеев.

Бадма Бюрчиев был признан организатором молебна 1 октября и оштрафован на 20 тысяч рублей. Прокурорское предупреждение Бюрчиеву использовалось как довод полиции в Верховном суде по делу Чучеева и Убушиева.

"Судья сказала, что надо хорошенько разобраться, знал ли я, что это несанкционированный митинг, или не знал. Она, по-моему, изначально не слушала, что говорил адвокат. Я уже в начале заседания понял, что она отменит решение горсуда", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сот Амунов.

"По этому делу нет никаких явных доказательств того, что я участвовал в несанкционированном митинге. Сотрудник полиции предоставляла (в суде) видеоматериалы, на одном их которых ничего не слышно, а на остальных меня вообще нет. Судья всё это тоже видела", - рассказал он. По словам блогера, он склоняется к тому, что, скорее всего, решение будет вынесено не в его пользу после рассмотрения апелляции на решение суда по участию в акции 27 октября, и после пересмотра дела об участии в молебне 1 октября.

За участие в митинге 27 октября суд назначил Соту Амунову 20 часов обязательных работ. Защита заявила, что обжалует решение суда.

Напомним, 27 октября в Элисте прошел крупный митинг, на акции к председателю исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерию Бадмаеву подошла полиция и вручила предупреждение об ответственности. Организаторы митинга заранее уведомили мэрию об акции, но в ответ на него администрация Элисты дала двусмысленный ответ, в связи с чем они обратились в городской суд. Суд встал на сторону активистов, признав отказ властей Элисты согласовать митинг незаконным и обязав администрацию города "не препятствовать проведению публичного мероприятия в заявленные дату и время". Но Верховный суд Калмыкии отменил решение горсуда, потому что в ответе на уведомление не содержалось запрета на митинг.

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" в Калмыкии Бадма Бюрчиев участвует в организации акций протеста против назначения Дмитрия Трапезникова и.о. главы Элисты и не освещает эти мероприятия.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов", а материалы об акциях элистинцев против Дмитрия Трапезникова - на странице "Элиста против мэра из Донецка" . Также на "Кавказском узле" собрана хроника "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка".