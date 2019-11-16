Найденная ейскими школьниками граната оказалась муляжем

16 ноября 2019, 23:58

Взрывотехники идентифицировали гранату, найденную учениками школы в Ейске, как учебный муляж.

Как сообщал "Кавказский узел", более 1,2 тысячи человек были эвакуированы сегодня из школы на Кубани после того, как ученики нашли на улице гранату и передали ее охраннику учебного заведения. Территория школы была оцеплена.

Находка была идентифицирована специалистами-взрывотехниками как учебный муляж ручной гранаты, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, на место происшествия выезжали полицейские, сотрудники Росгвардии и других экстренных служб. "Проводилась эвакуация, после чего территория была оцеплена. Как показала предварительная проверка, находкой оказалась учебная граната и никакой опасности не представляла", - цитирует представителя МВД "Интерфакс".