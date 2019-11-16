16 ноября 2019, 17:09
Более 1,2 тысячи человек эвакуированы из школы на Кубани
Учащие школы в Ейске эвакуированы после того, как нашли гранату, сообщил источник.
По его данным, гранату - предположительно, противопехотную Ф-1 - школьники нашли на улице и передали охраннику учебного заведения.
Охранник вызвал оперативные службы. Из школы были эвакуированы более 1,2 тыс. человек, а близлежащая территория оцеплена, пишет со ссылкой на свой источник "Интерфакс".
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что "собирают информацию по данному происшествию", передает "Кубань 24".
"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре были эвакуированы ученики и педагоги школы в Геленджике после распыления перцового баллончика. 11 детям и директору школы потребовалась помощь врачей.
"60 человек эвакуированы из детского сада в Ростовской области", "Жильцы пятиэтажки в Элисте эвакуированы после взрыва газа"
16 ноября 2019, 19:25
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Махачкалинцы выразили солидарность с отцом убитых Гасангусейновых
Правоохранители должны признать ошибки в деле об убийстве сыновей Муртазали Гасангусейнова, заявили присоединившиеся сегодня к пикету отца пастухов жители Махачкалы.
16 ноября 2019, 18:29
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Волгоградские дольщики возмущены отсутствием работ на стройках
Дома в жилищных комплексах «Династия» и «Адмиралтейский» в Волгограде до сих пор стоят недостроенными, работы на них не проводятся, прокомментировали сюжет на местном телеканале о возобновлении строительства дольщики. Они рассказали о том. Что готовят новые акции протеста.
16 ноября 2019, 17:30
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Грузинские силовики назвали имя задержанного на Украине заместителя Умара аш-Шишани
Задержанный на Украине заместитель военного амира запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"* Абу Умара аш-Шишани является уроженцем Панкисского ущелья Цезарем Тохосашвили. Он заочно приговорен к тюремному заключению в Тбилиси, сообщила Служба госбезопасности Грузии.
16 ноября 2019, 16:34
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Конкурсный управляющий пообещал выплаты гуковским шахтерам
Продажа выработок угольной компании позволила выручить деньги на погашение долгов перед бывшими сотрудниками "Кингкоула", заверил конкурсный управляющий, связавшийся с протестующими во время пикета в Гуково.
16 ноября 2019, 15:47
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Парламент Чечни утвердил изменение границы Гудермесского района
Депутаты чеченского парламента единогласно поддержали закон о передаче села Иласхан-Юрт в состав Курчалоевского района. Местные жители заявили, что не доверяют заверениям чиновников о безболезненности переподчинения села другому райцентру.
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16 ноября 2019, 16:34
Конкурсный управляющий пообещал выплаты гуковским шахтерам
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16 ноября 2019, 14:401
Жители Чечни раскритиковали унижение задержанных за пьянство
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16 ноября 2019, 12:20
Дагестанский депутат Фикрет Раджабов оставлен под арестом
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16 ноября 2019, 01:17
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Арестован участник нападения на детей в Нефтекумске
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16 ноября 2019, 19:25
Махачкалинцы выразили солидарность с отцом убитых Гасангусейновых
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16 ноября 2019, 18:29
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Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в сентябре 2019 года по данным Кавказского Узла
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В сентябре 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали пять человек