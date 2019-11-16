Более 1,2 тысячи человек эвакуированы из школы на Кубани

16 ноября 2019, 17:09

Учащие школы в Ейске эвакуированы после того, как нашли гранату, сообщил источник.

По его данным, гранату - предположительно, противопехотную Ф-1 - школьники нашли на улице и передали охраннику учебного заведения.

Охранник вызвал оперативные службы. Из школы были эвакуированы более 1,2 тыс. человек, а близлежащая территория оцеплена, пишет со ссылкой на свой источник "Интерфакс".

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что "собирают информацию по данному происшествию", передает "Кубань 24".

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре были эвакуированы ученики и педагоги школы в Геленджике после распыления перцового баллончика. 11 детям и директору школы потребовалась помощь врачей.