24 октября 2019, 15:48

Продлен арест чиновникам Комитета госдоходов Армении

Суд на два месяца продлил сегодня срок ареста бывшему главе Комитета по государственным доходам Армении Гагику Хачатряну, заподозренному в крупной растрате. На тот же срок оставлен под стражей и племянник Хачатряна, его бывший подчиненный.

Как информировал "Кавказский узел", Гагик Хачатрян был задержан 27 августа по подозрению в крупной растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Служба нацбезопасности Армении добилась его ареста.

Ереванский суд первой инстанции на два месяца продлил срок ареста Гагику Хачатряну, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ерем Саргсян. Он отметил, что защита настаивала на том, чтобы Хачатряна отпустили еа свободу под залог. "Мы предложили 230 миллионов драмов (более 485 тысяч долларов). Суд отклонил наше ходатайство", - заявил адвокат, добавив, что решение суда будет обжаловано.

Гагик Хачатрян возглавлял Комитет по государственным доходам Армении с 2008 по 2014 год, затем до 2016 года был главой министерства финансов. Он подозревается в растрате денег, предоставленных фермерам для покупки удобрений в рамках программы государственного субсидирования.

Вчера, 23 октября, суд на два месяца продлил срок ареста и племяннику Гагика Хачатряна Карену Хачатряну, сообщил адвокат Амрам Макинян. Адвокат уточнил, что защита настаивала на освобождении Карена Хачатряна под залог, сообщило в тот же день армянское издание "ФатИнфо".

Карен Хачатрян, ранее занимавший должность начальника управления внутренней безопасности Комитета государственных доходов, подозревается в растрате по одному делу со своим дядей Гагиком Хачатряном. Они были задержаны и арестованы в один день, передало сегодня "АрмИнфо".

Примечание:

"Трое мятежников госпитализированы в Ереване", "Армен Тер-Саакян протестует против отказа в условно-досрочном освобождении", "Суд в Армении постановил освободить пожизненно осужденного Кочаряна". 

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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