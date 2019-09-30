Суд в Ереване отказался освободить Гагика Хачатряна

30 сентября 2019, 10:39

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу на решение об аресте бывшего министра финансов Армении, подозреваемого в растрате и злоупотреблении полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", Гагик Хачатрян был задержан 27 августа по подозрению в растрате в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. 30 августа суд удовлетворил ходатайство Службы нацбезопасности Армении о его аресте. Защита решила обжаловать решение суда.

Апелляционная инстанция сегодня не удовлетворила просьбу защиты Гагика Хачатряна об изменении меры пресечения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат бывшего министра Ерем Саргсян.

Защита считает необоснованным решение о заключении Хачатряна под стражу. Следствие не представило суду первой инстанции достаточных обоснований ареста, озвучил версию защиты Саргсян.

Хачатрян подозревается в растрате денег, предоставленных фермерам для покупки удобрений в рамках программы государственного субсидирования, информирует сегодня News.am.

Напомним, что Гагик Хачатрян возглавлял Комитет по государственным доходам Армении с 2008 по 2014 год, затем до 2016 года был главой министерства финансов.