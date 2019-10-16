Ботлихский районный суд. Фото: Пресс-служба Ботлихского районного суда http://botlihskiy.dag.sudrf.ru/

16 октября 2019, 16:39

Житель Дагестана осужден за причастность к боевикам

Суд признал виновным жителя Ботлихского района в участии в незаконном вооруженном формировании и приговорил к 8,5 года лишения свободы, сообщила сегодня прокуратура.

Судом установлено, что местный житель в 2013-2017 годах в составе незаконного вооруженного формирования выполнял возложенные на него функции по обеспечению деятельности группировки, проинформировало ведомство.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 208 УК России (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом). Он приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. "Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

Часть 2 ст. 208 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре за причастность к боевикам был осужден житель Махачкалы. Суд признал его виновным в помощи члену незаконного вооруженного формирования и приговорил к пяти годам колонии общего режима. 

Примечание:

"Житель Дагестана осужден на 3 года по делу о финансировании боевиков", "Обвинение связало братьев Курбановых с махачкалинской группой боевиков", "Силовики отчитались о предотвращенном теракте в Дагестане".

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