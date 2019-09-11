11 сентября 2019, 18:37

Житель Махачкалы осужден за причастность к боевикам

Кировский районный суд Махачкалы признал местного жителя виновным в причастности к незаконному вооруженному формированию и приговорил к пяти годам колонии, сообщили сегодня в УФСБ.

По данным ведомства, в 2016 году житель Махачкалы помогал члену незаконного вооруженного формирования Гусейну Тагирову, который находился в федеральном розыске. "[Осужденный] хранил оружие Тагирова и других участников, поддерживал радикальные религиозные взгляды", - заявили в региональном управлении ФСБ.

Суд приговорил жителя Махачкалы к пяти годам колонии общего режима. Дело в отношении него рассматривалось по ч. 2 ст 208 УК России (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), пишет сегодня со ссылкой на представителя УФСБ "Интерфакс".

"Кавказский узел" не располагает информацией относительно позиции осужденного и его представителей по решению суда.

"Кавказский узел" сообщал, что Гусейн Тагиров 1986 года рождения был опознан среди убитых в ходе спецоперации в Карабудахкентском районе в июле 2016 года. По данным силовиков, он был лидером "махачкалинской" группы боевиков и разыскивался за покушения на сотрудников правоохранительных органов и убийство.

Примечание:

"Житель Дагестана осужден за недоносительство на террористов", "Журналист из Дагестана лишен пенсии после обвинения в причастности к боевикам", "Верховный суд смягчил наказание для дагестанца по делу о нападении на силовиков".

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