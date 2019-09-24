Пенитенциарная служба со скепсисом отреагировала на заявление о давлении на Керимли

24 сентября 2019, 07:10

Заявление о давлении на адвоката Немата Керимли в колонии, где содержится его подзащитный журналист Афган Мухтарлы, вызывает сомнения, отрапортовали в Пенитенциарной службе Азербайджана. Доводы Керимли, предварительно, не подтвердились, указали в коллегии адвокатов. Сам защитник считает предвзятой реакцию на свое обращение.

Как информировал "Кавказский узел", адвокат Немат Керимли пожаловался на насилие и давление во время посещения в азербайджанской тюрьме журналиста Афгана Мухтарлы. 22 сентября осужденный журналист объявил голодовку, потребовав объективного расследования жалоб своего адвоката. Журналист также заявил, что к заключенным в колонии применяется насилие, но жалобы на это не расследуются. 23 сентября супруга журналиста заявила, что после начала голодовки ее мужа перевели в карцер.

Адвокат Немат Керимли заявлял, что 20 сентября перед встречей с Мухтарлы в колонии его сначала заставили долго ждать, а затем был проведен личный досмотр, который, по его словам, не предусмотрен законом. После встречи с Мухтарлы, по словам адвоката, его вновь начали проверять, и защитник потребовал представить решение о досмотре. В ответ, как утверждает Керимли, его схватили за рубашку, прижали к стене, вырвали сумку, высыпали содержимое на стол, стали читать записи, а потом его документы и записи отнесли к начальнику и вернули их только минут через 45-50.

Глава отдела по общественным связям Пенитенциарной службы Азербайджана Мехман Садыгов подверг сомнению достоверность информации о давлении на адвоката Немата Керимли.

«Дело в том, что сотни адвокатов посещают подзащитных в учреждениях по отбыванию наказания. На них не оказывается давление, на них не накладываются ограничения. Если адвокат утверждает, что такое произошло, то пусть обратится в Пенитенциарную службу, и вопрос будет расследован», - сказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

В августе адвокат Керимли заявлял о том, что ему не дали встретиться с Афганом Мухтарлы. Ранее полномочия Керимли на год приостанавливались коллегией адвокатов Азербайджана. Он связал это решение с защитой прав Мухтарлы.

По словам главы Коллегии адвокатов Анара Багирова, в связи с заявлениями Немата Керимли было проведено "предварительное расследование, и изложенные им факты пока не подтвердились".

"Адвокат не должен выступать с безответственными заявлениями, не опирающимися на какие-либо доказательства. Адвокат не должен нарушать требования закона "Об адвокатах и адвокатской деятельности" и положение "О правилах адвокатской этики"... Если заинтересованные лица обратятся в Коллегию адвокатов в связи с заявлением [адвоката], содержание которого не будет подтверждено достоверными фактами, то немедленно будет начато дисциплинарное производство, и дана правовая оценка в соответствии с законом", - цитирует слова Багирова "Радио Азадлыг".

Керимли упрекнул главу Коллегии адвокатов в предвзятости

Адвокат Немат Керимли рассказал «Кавказскому узлу», что 23 сентября экспресс-почтой направил жалобу на действия сотрудников колонии в Пенитенциарную службу, однако ответной реакции в течение рабочего дня не последовало.

«Никакой, даже устной реакции, телефонных звонков нет, хотя событие резонансное: все-таки давление на адвоката со стороны персонала колонии - не заурядный случай», - сказал Керимли.

Он сообщил, что еще 21 сентября также почтой отправил обращение в Коллегию адвокатов о нарушении его адвокатских полномочий и попросил организацию вмешаться. «Но до конца рабочего дня [23 сентября] из руководства Коллегии адвокатов ко мне никто не обращался», - сказал адвокат.

Комментарии Пенитенциарной службы и Коллегии адвокатов в прессе направлены, как считает Керимли, против него и являются предвзятыми. «Председатель коллегии уже проявил пристрастность со своими поспешными оценками. Какое же он предварительное расследование провел, если не встретился и не поговорил со мной? С чего он взял, что факты не подтвердились?" - сказал адвокат.

Керимли добавил, что будет отстаивать свои права и интересы своего подзащитного до конца.

Мухтарлы изолирован от других заключенных в связи с голодовкой

Глава отдела по общественным связям Пенитенциарной службы Садыгов подтвердил, что Мухтарлы проводит голодовку. По его словам, заявление о голодовке журналист представил руководству учреждения по отбыванию наказания вечером 22 сентября, и 23 сентября он отказался от приема пищи.

В соответствии с требованиями законодательства в связи с голодовкой Мухтарлы решено изолировать от других заключенных, сказал представитель Пенитенциарной службы.

Между тем, общественный защитник журналиста, координатор движения Nida Самир Асадли также подтвердил, что Мухтарлы помещен в карцер. По его словам, голодовка для Афгана при имеющемся у него заболевании может угрожать жизни. "Если с ним что-то случится, ответственность за это будут нести Пенитенциарная служба и в целом правительство Азербайджана», - заявил Асадли «Кавказскому узлу».

В мае 2017 года Афгана Мухтарлы, эмигрировавшего в Грузию в 2014 году, похитили и насильно доставили в Баку. В январе 2018 года суд приговорил его к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. В Грузии расследование похищения Мухтарлы не продвигается, утрачена важная видеозапись по этому делу, сообщила 29 августа Лейла Мустафаева.

Данные о том, что предшествовало похищению Мухтарлы и почему грузинские власти фактически закрыли глаза на этот инцидент, "Кавказский узел" обобщил в справочном материале "Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси".

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".