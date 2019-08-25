Журналисту Афгану Мухтарлы отказано во встрече с адвокатом

25 августа 2019, 23:11

Руководство колонии в Азербайджане сегодня не допустило адвоката к отбывающему там срок журналисту Афгану Мухтарлы. Защитник журналиста назвал отказ неправомерным.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2017 года Афган Мухтарлы, эмигрировавший в Грузию в 2014 году, был похищен и насильно доставлен в Баку. В январе 2018 года суд приговорил его к шести годам тюрьмы, признав виновным в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. Весной 2019 года Мухтарлы пожаловался на ухудшение самочувствия в тюрьме.

Что предшествовало похищению Афгана Мухтарлы, и почему власти Грузии фактически закрыли глаза на этот инцидент, описано в материале "Кавказского узла" "Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси".



Афган Мухтарлы 25 августа сообщил по телефону жене из колонии о нарушении его прав сотрудниками этого исправительного учреждения. В звонке адвокату ему, со слов супруги, было отказано. Адвокат журналиста Немат Керимли в связи с этим попытался 25 августа посетить своего подзащитного, но ему не разрешили встречу с Мухтарлы.

"Мы отправились в колонию в поселке Рамана (пригород Баку) вместе с председателем партии "Мусават" Арифом Гаджилы. Но под предлогом нерабочего дня нас не пустили к Афгану. По закону адвокат вправе встретиться со своим подзащитным в местах заключения в конфиденциальной обстановке в любое время. Отказали во встрече и Арифу Гаджилы. Это еще больше усилило наше беспокойство", - рассказал Немат Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Ариф Гаджилы также назвал необоснованным отказ во встрече с журналистом. "Мне объяснили отказ во встрече тем, что я не состою в родственных отношениях с Афганом Мухтарлы. На самом деле мы оба уроженцы села Тала Загатальского района и являемся родственниками, хоть и не близкими. Я был депутатом округа, где проживал Афган Мухтарлы. Я руководитель крупнейшей оппозиционной партии, членом которой является и Афган Мухтарлы. Сомневаться в том, кто я такой, у работников колонии не было оснований. Кроме того, я сам дважды по политическим мотивам отбывал тюремное наказание. В последний раз именно в этой колонии. И тогда мне лично позволяли встречаться с посетителями, причем не только родственниками, но и со знакомыми", - рассказал Гаджилы корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями от представителей Пенитенциарной службы Азербайджана относительно причин отказа адвокату Афгана Мухтарлы во встрече с подзащитным "Кавказский узел" пока не располагает.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".