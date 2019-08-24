Портрет Афгана Мухтарлы на плакате. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

24 августа 2019, 21:56

Журналист Мухтарлы пожаловался на необоснованные ограничения в колонии

Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы сообщил из колонии, что ему отказывают в свиданиях с друзьями и телефонных звонках адвокату. Адвокат журналиста указал на неправомерность этих ограничений.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2017 года Афган Мухтарлы, эмигрировавший в Грузию в 2014 году, был похищен и насильно доставлен в Баку, где в январе 2018 года суд приговорил его к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. В апреле 2019 года Мухтарлы пожаловался на ухудшение самочувствия в тюрьме.

Что предшествовало похищению Афгана Мухтарлы и почему власти Грузии фактически закрыли глаза на этот инцидент, "Кавказский узел" рассказал в материале "Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси". 

Афган Мухтарлы сегодня сообщил своей жене из колонии, что опасается провокаций. «Афган сегодня позвонил мне из колонии номер 17. Он сказал, что ситуация в тюрьме вокруг него напряженная. Он предполагает, что в отношении него может быть провокация. Но по телефону он не стал уточнять, что происходит. Афган хотел позвонить сегодня адвокату Немату Керимли, но ему не разрешили», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» супруга журналиста Лейла Мустафаева, которая в настоящее время находится в политэмиграции в Европе.

Журналисту, со слов его супруги, не передали денежный перевод на сумму 100 манатов (60 долларов), отправленный ему другом. «Ему сказали, что возникли технические проблемы и деньги дадут только на следующей неделе», - отметила Мустафаева.

Кроме того, добавила она, ее мужу не дают книгу «Новый авторитаризм и Азербайджан», написанную активистом партии «Мусават» Эльманом Фаттахом. «Этот запрет вообще не понятен. Книга издана в Азербайджане и официально не запрещена», - продолжила Мустафаева.

В отношении Мухтарлы продолжает также действовать запрет на свидания с друзьями, рассказала его супруга. «Афган может встречаться только с адвокатом, двумя братьями и матерью. Но братья и мать не живут в Баку. Поэтому семья выдала доверенность друзьям Афгана для посещения, но ему встреч не дают с ними. При этом в колонии Афгану сказали, что Пенитенциарная служба не имеет никакого отношения к этому ограничению, указание поступило из администрации президента», - рассказала Мустафаева.

Она также указала на проблемы со здоровьем у Мухтарлы. «В условиях тюремного заключения, когда Афган очень мало дышит свежим воздухом и мало двигается,  у него практически постоянно уровень сахара в крови выше нормы. Это негативно отражается на функционировании органов. Афган жалуется на периодические сердечные боли», - подчеркнула супруга журналиста.   

Адвокат Немат Керимли сказал корреспонденту «Кавказского узла», что на следующей неделе попытается разобраться в ситуации вокруг Мухтарлы, встретившись с ним. Он назвал неправомерным запрет осужденному позвонить своему адвокату. «В неделю два раза осужденные имеют право на телефонные разговоры по 15 минут. Они могут звонить кому пожелают и тем более имеют право обратиться к адвокату», - пояснил Керимли.

Адвокат назвал также необоснованным отказ работников колонии передать Мухтарлы книгу. «Если книга официально не запрещена, то оснований не передавать ее осужденному нет», - сказал он.

Комментариями представителей Пенитенциарной службы Азербайджана относительно жалоб Афгана Мухтарлы на несоблюдение его прав в колонии "Кавказский узел" пока не располагает.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Журналисты заявили об ограничениях свободы СМИ в Азербайджане", "Правозащитники обвинили спецслужбы Азербайджана в преследовании журналистов", "Правозащитники в Германии остановили депортацию азербайджанского журналиста".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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