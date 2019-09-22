Журналист Афган Мухтарлы объявил голодовку

22 сентября 2019, 12:42

Адвокат Немат Керимли пожаловался на насилие и давление во время посещения в азербайджанской тюрьме журналиста Афгана Мухтарлы. Осужденный журналист объявил голодовку, потребовав объективного расследования жалоб своего адвоката.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2017 года Афгана Мухтарлы, эмигрировавшего в Грузию в 2014 году, похитили и насильно доставили в Баку. В январе 2018 года суд приговорил его к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. 29 августа осужденный пожаловался на запрет видеться с друзьями и давление на общающихся с ним заключенных. Расследование похищения Мухтарлы в Грузии не продвигается, утрачена важная видеозапись по этому делу, сообщила его супруга Лейла Мустафаева.

Что предшествовало похищению Мухтарлы, и почему грузинские власти фактически закрыли глаза на этот инцидент, "Кавказский узел" рассказал в материале "Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси".

С сегодняшнего дня Мухтарлы объявил голодовку, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» общественный защитник журналиста, координатор движения Nida Самир Асадли.

“Мухтарлы протестует против досмотра, устроенного в минувшую пятницу (20 сентября) в колонии его адвокату Немату Керимли, оказания на него физического давления, изучения в колонии его заметок, сделанных на встрече с ним», - сказал Асадли.

“В знак протеста против совершенного 20 сентября беззакония и насилия в отношении моего адвоката я начинаю голодовку", - говорится распространенном общественным защитником заявлении Мухтарлы в социальной сети в Facebook, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Журналист заявил, что к заключенным в колонии применяется насилие, но жалобы на это не расследуются. Он потребовал от президента Азербайджана Ильхама Алиева объективного расследования инцидента.

В заключение Мухтарлы указал, таки случаи стали происходить после недавних посещений его в колонии докладчиком ПАСЕ по политзаключенным Сунной Торхилдур Эварсдоттир и комиссаром СЕ по правам человека Дуньей Миятович.

Докладчик ПАСЕ Торилд Сунна Эварсдоттир посетила с трехдневным визитом Азербайджан, где встретилась с официальными лицами, критиками властей и заключенными, среди которых был Мухтарлы, сообщила 9 сентября пресс-служба Совета Европы. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники выразили надежду, что визит представителя ПАСЕ поможет политзаключенным. В июле Мухтарлы навестила в тюрьме комиссар по права человека Совета Европы Дунья Миятович. Азербайджан должен ослабить давление на свободу слова, улучшить положение адвокатов и продолжать работать над решением проблем вынужденных переселенцев, заявила Миятович по итогам своего визита в Азербайджан.

Адвокат Немат Керимли рассказал, что утром 20 сентября он направился в колонию, чтобы встретиться с Мухтарлы. «Меня сначала долго заставили ждать. Потом они устроили мне личный досмотр. Хотя это было незаконным, но я все же согласился, чтобы попасть к Мухтарлы. Они тщательно проверили меня, вплоть до обуви и носков», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Керимли.

После встречи с Мухтарлы, по словам адвоката, его вновь начали проверять. "Я со своей стороны потребовал представить решение о досмотре... Они захотели посмотреть мои заметки. Я отказал им", - рассказал Керимли. По словам адвоката, его схватили за рубашку, прижали к стене, вырвали сумку, высыпали содержимое на стол и стали читать записи. "Потом мои документы и записи отнесли к начальнику, а меня на 45-50 минут закрыли одного в комнате. Потом мне вернули документы и заметки», - рассказал адвокат. Он сказал, что вышел из колонии ближе к вечеру накануне выходных дней, поэтому официальную жалобу в Пенитенциарную службу сможет подать только в начале рабочей недели.

Начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыгов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не владеет какой-либо информацией по озвученным Керимли заявлениям. «Если адвокат утверждает, что произошел такой случай, то пусть официально обратится в Пенитенциарную службу», - сказал Садыгов.

Эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Намизад Сафаров отметил, что записи адвоката не могут подвергаться проверке. "Проверки могут быть только с целью пресечения предотвращения проноса в пенитенциарное учреждение запрещенных законом предметов. Современные технические средства позволяют обнаруживать такие предметы и без личного досмотра", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По словам Сафарова, чтение заметок адвоката является "нарушением конфиденциальности его общения с подзащитным, что противозаконно". "Однако в Азербайджане проверки записей адвокатов случаются, особенно, когда дело касается защиты прав политзаключенных", - пояснил Сафаров.

Напомним, ранее адвокат Керимли заявлял о том, что в августе его не допустили к журналисту Мухтарлы. В апреле 2017 коллегия адвокатов Азербайджан а приняла решение приостановить на один год полномочия Керимли. Он связал это решение защитой прав Мухтарлы.

"Кавказский узел" также писал, что международная правозащитная организация Freedom House 18 сентября выразила глубокую обеспокоенность по поводу атак и запугивания журналистов в ряде стран-участниц ОБСЕ, в том числе в Азербайджане. Правозащитники призвали власти прекратить преследования журналистов и медиа.