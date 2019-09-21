"Ахмат" сыграл вничью с "Крыльями Советов"

21 сентября 2019, 16:42

Домашняя игра "Ахмата" с самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Это уже шестой подряд матч, в котором грозненцы не смогли одержать победу. Как сообщал "Кавказский узел", 31 августа грозненский "Ахмат" в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги сыграл со счетом 1:1 с клубом "Тамбов". Грозненцам удалось сравнять счет лишь в самом конце матча. Футболист Бернард Бериша, который сравнял счет на последних минутах матча, получил в подарок от фонда Кадырова иномарку. Это вызвало недоумение болельщиков.

Сегодняшний матч "Ахмата" в Грозном прошел при преимуществе хозяев поля. "Ахмат" открыли счет на 27-й минуте, когда мяч забил Андрес Понсе. Самарцам удалось избежать поражения в компенсированное время второго тайма, гол забил Максима Карпов.

По итогам игры "Ахмат", продливший серию без побед до шести игр, набирает девять баллов и попадает на 12-е место в турнирной таблице. 30 сентября "Ахмат" в гостях сыграет с "Сочи", информировал Спорт-РИА "Новости".

Последнюю победу "Ахмат" одержал 5 августа в матче четвертого тура чемпионата России "Ахмат", обыграв на своем поле клуб "Оренбург" со счетом 2:1.