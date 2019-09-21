Футболист "Ахмата". Фото пресс-службы футбольного клуба: http://www.fc-akhmat.ru

21 сентября 2019, 16:42

"Ахмат" сыграл вничью с "Крыльями Советов"

Домашняя игра "Ахмата" с самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Это уже шестой подряд матч, в котором грозненцы не смогли одержать победу.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 августа грозненский "Ахмат" в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги сыграл со счетом 1:1 с клубом "Тамбов". Грозненцам удалось сравнять счет лишь в самом конце матча. Футболист Бернард Бериша, который сравнял счет на последних минутах матча, получил в подарок от фонда Кадырова иномарку. Это вызвало недоумение болельщиков.

Сегодняшний матч "Ахмата" в Грозном прошел при преимуществе хозяев поля. "Ахмат" открыли счет на 27-й минуте, когда мяч забил Андрес Понсе. Самарцам удалось избежать поражения в компенсированное время второго тайма, гол забил Максима Карпов.

По итогам игры "Ахмат", продливший серию без побед до шести игр, набирает девять баллов и попадает на 12-е место в турнирной таблице. 30 сентября "Ахмат" в гостях сыграет с "Сочи", информировал Спорт-РИА "Новости".

Последнюю победу "Ахмат" одержал 5 августа в матче четвертого тура чемпионата России "Ахмат", обыграв на своем поле клуб "Оренбург" со счетом 2:1.

Встреча "Ахмата" с "Крыльями Советов" завершилась в 15.51 мск, следует из текстовой трансляции матча на сайте "Комсомольской правды".

На "Кавказском узле" содержится справка о клубе "Ахмат", который до 2017 года носил название "Терек" и был переименован в честь отца Рамзана Кадырова. Подробнее о переименовании клуба можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

Примечание:

"Ахмат" обыграл "Ростов" в Грозном", "Власти Чечни отреагировали на огласку принудительной явки на матчи "Ахмата",  "Ахмат" в домашнем матче обыграл "Оренбург".

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