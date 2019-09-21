21 сентября 2019, 16:42
"Ахмат" сыграл вничью с "Крыльями Советов"
Домашняя игра "Ахмата" с самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Это уже шестой подряд матч, в котором грозненцы не смогли одержать победу.
Как сообщал "Кавказский узел", 31 августа грозненский "Ахмат" в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги сыграл со счетом 1:1 с клубом "Тамбов". Грозненцам удалось сравнять счет лишь в самом конце матча. Футболист Бернард Бериша, который сравнял счет на последних минутах матча, получил в подарок от фонда Кадырова иномарку. Это вызвало недоумение болельщиков.
По итогам игры "Ахмат", продливший серию без побед до шести игр, набирает девять баллов и попадает на 12-е место в турнирной таблице. 30 сентября "Ахмат" в гостях сыграет с "Сочи", информировал Спорт-РИА "Новости".
Встреча "Ахмата" с "Крыльями Советов" завершилась в 15.51 мск, следует из текстовой трансляции матча на сайте "Комсомольской правды".
На "Кавказском узле" содержится справка о клубе "Ахмат", который до 2017 года носил название "Терек" и был переименован в честь отца Рамзана Кадырова. Подробнее о переименовании клуба можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".