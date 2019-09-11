Больница. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

11 сентября 2019, 16:04

Отравившиеся химикатами дети выписаны из больницы в Калмыкии

Двое детей, госпитализированных после отравления сельхозхимией, полностью выздоровели и отпущены домой, отчитались сегодня в Минздраве Калмыкии. Их отец заподозрен по делу о гибели третьего ребенка.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце августа трое детей в райцентре Яшалта отравились химикатами. Один из них умер в больнице, двое были помещены в реанимацию. В больницу попала и мать детей. По данным следствия, причиной отравления могли стать ядохимикаты, которыми обработали хранящееся в подвале дома зерно.

Отравившиеся дети прошли лечение и выписаны, со ссылкой на министерство здравоохранения Калмыкии информировал сегодня ТАСС.

"Детей выписали, они чувствуют себя хорошо", - процитировал сегодня пресс-службу ведомства "Интерфакс".

Против отца умершего ребенка возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщило издание. По части 1 статьи 109 Уголовного кодекса ему грозит до двух лет заключения. На сайте республиканского управления Следкома по состоянию на 16.03 мск 11 сентября есть лишь информация о доследственной проверке, о возбуждении дела не сообщается.

Примечание:

"Норовирус обнаружен у воспитанников интерната в Волгоградской области", "Число отравившихся в Волгограде возросло до 70", "В доме-интернате в Волгоградской области произошло массовое отравление детей".

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